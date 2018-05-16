|
|
|
Monobank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 тра, 2018 11:59
N0mad
По заполненным на 99% кинозалам (даже боковые места!) в дни премьер на топовые блокбастеры этого никак не скажешь
-
Vorlon
-
-
- Повідомлень: 5611
- З нами з: 14.06.13
- Подякував: 328 раз.
- Подякували: 582 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 17 тра, 2018 12:13
curiousobro написав:
Стоимость СЕП, особенно в том режиме, который они сделали (след. день) ...
Не знаю, у меня СЕП в тот же день проходит.
-
Computer
-
-
- Повідомлень: 310
- З нами з: 31.01.14
- Подякував: 28 раз.
- Подякували: 33 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 17 тра, 2018 12:14
Искатель написав: Искатель написав:
Вопрос к уважаемым свинорылам.
Кто-нибудь покупал билеты в кино Wizoria на их сайте (wizoria.com.ua)?
С каким МСС проводит, в какую группу попадает - "Кино" или другую?
В самих кинотеатрах на кассах - правильная группа. А на сайте?
Спасибо всем ответившим!
Попутно поздравляю банк, что наконец-то нашли денег на представителя на ветке.
Киноманы еще спят? Никто не подскажет?
онлайн - не знаю
на кассе МСС будет "кафе"
-
readrend
-
-
- Повідомлень: 218
- З нами з: 05.03.13
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 17 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 17 тра, 2018 12:18
Computer написав:
Не знаю, у меня СЕП в тот же день проходит.
Значит переделали.
Последний раз когда пользовался - был на следующий день.
-
curiousobro
-
-
- Повідомлень: 981
- З нами з: 21.07.17
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 112 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 17 тра, 2018 15:12
readrend написав: Искатель написав: Искатель написав:
Вопрос к уважаемым свинорылам.
Кто-нибудь покупал билеты в кино Wizoria на их сайте (wizoria.com.ua)?
С каким МСС проводит, в какую группу попадает - "Кино" или другую?
В самих кинотеатрах на кассах - правильная группа. А на сайте?
Спасибо всем ответившим!
Попутно поздравляю банк, что наконец-то нашли денег на представителя на ветке.
Киноманы еще спят? Никто не подскажет?
онлайн - не знаю
на кассе МСС будет "кафе"
Ранее писали, что через сайт идёт как развлечения, а не кино
-
Chicheva
-
-
- Повідомлень: 109
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 18 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 17 тра, 2018 15:33
Vorlon написав: Flamingo написав:
А в чем сакральная необходимость сходить именно на премьеру?
Если вы с семьёй, любимой или ещё с кем-то никогда никуда не выходите - тогда вопросов нет...
Ну с кем-то сходить можно скажем в кафе, в театр, съездить на природу пожарить шалыки. На худой конец просто слетать на выходные в Прагу, Стамбул или еще куда... Но в кино
Вы еще библиотеку сходить предложите
-
Flamingo
-
-
- Повідомлень: 481
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 128 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 17 тра, 2018 15:35
Flamingo написав: Vorlon написав: Flamingo написав:
А в чем сакральная необходимость сходить именно на премьеру?
Если вы с семьёй, любимой или ещё с кем-то никогда никуда не выходите - тогда вопросов нет...
Ну с кем-то сходить можно скажем в кафе, в театр, съездить на природу пожарить шалыки. На худой конец просто слетать на выходные в Прагу, Стамбул или еще куда... Но в кино
Вы еще библиотеку сходить предложите
Я с детьми хожу
Им нравится.
Я из того поколения, когда еще не было DVD. И даже видеосалоны появились, когда я уже в институте учился...
Спасибо тем, кто ответил по сути. Прошу прощения у модераторов, что невольно спровоцировал оффтоп.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
-
Искатель
-
-
- Повідомлень: 1312
- З нами з: 22.02.16
- Подякував: 115 раз.
- Подякували: 263 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|