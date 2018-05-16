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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 657658659660
Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 11:59

N0mad
По заполненным на 99% кинозалам (даже боковые места!) в дни премьер на топовые блокбастеры этого никак не скажешь :!:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 12:13

Re: Monobank

  curiousobro написав:Стоимость СЕП, особенно в том режиме, который они сделали (след. день) ...

Не знаю, у меня СЕП в тот же день проходит.
Computer
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 12:14

  Искатель написав:
  Искатель написав:Вопрос к уважаемым свинорылам.
Кто-нибудь покупал билеты в кино Wizoria на их сайте (wizoria.com.ua)?
С каким МСС проводит, в какую группу попадает - "Кино" или другую?
В самих кинотеатрах на кассах - правильная группа. А на сайте?

Спасибо всем ответившим!

Попутно поздравляю банк, что наконец-то нашли денег на представителя на ветке.


Киноманы еще спят? Никто не подскажет?


онлайн - не знаю
на кассе МСС будет "кафе"
readrend
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 12:18

Re: Monobank

  Computer написав:Не знаю, у меня СЕП в тот же день проходит.

Значит переделали.
Последний раз когда пользовался - был на следующий день.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 15:12

Re: Monobank

readrend написав:
  Искатель написав:
  Искатель написав:Вопрос к уважаемым свинорылам.
Кто-нибудь покупал билеты в кино Wizoria на их сайте (wizoria.com.ua)?
С каким МСС проводит, в какую группу попадает - "Кино" или другую?
В самих кинотеатрах на кассах - правильная группа. А на сайте?

Спасибо всем ответившим!

Попутно поздравляю банк, что наконец-то нашли денег на представителя на ветке.


Киноманы еще спят? Никто не подскажет?


онлайн - не знаю
на кассе МСС будет "кафе"
Ранее писали, что через сайт идёт как развлечения, а не кино
Chicheva
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 15:33

  Vorlon написав:
  Flamingo написав:А в чем сакральная необходимость сходить именно на премьеру?

Если вы с семьёй, любимой или ещё с кем-то никогда никуда не выходите - тогда вопросов нет...

Ну с кем-то сходить можно скажем в кафе, в театр, съездить на природу пожарить шалыки. На худой конец просто слетать на выходные в Прагу, Стамбул или еще куда... Но в кино :( Вы еще библиотеку сходить предложите :lol:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 15:35

  Flamingo написав:
  Vorlon написав:
  Flamingo написав:А в чем сакральная необходимость сходить именно на премьеру?

Если вы с семьёй, любимой или ещё с кем-то никогда никуда не выходите - тогда вопросов нет...

Ну с кем-то сходить можно скажем в кафе, в театр, съездить на природу пожарить шалыки. На худой конец просто слетать на выходные в Прагу, Стамбул или еще куда... Но в кино :( Вы еще библиотеку сходить предложите :lol:


Я с детьми хожу :) Им нравится.
Я из того поколения, когда еще не было DVD. И даже видеосалоны появились, когда я уже в институте учился...

Спасибо тем, кто ответил по сути. Прошу прощения у модераторов, что невольно спровоцировал оффтоп.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 15:57

Re: Monobank

  Искатель написав:Я с детьми хожу :) Им нравится.
Я из того поколения, когда еще не было DVD. И даже видеосалоны появились, когда я уже в институте учился...

Хорошо Вам - мои дети просят денег на машину или на худой конец поездку в Турцию.
Я из того поколения когда еще телевизоры были черно-белые, по ним можно было смотреть аж 1, потом стало 2 канала. А последняя передача дня - была программа Время начинавшаяся в 21-00 и заканчивавшаяся в 21-30. Потом канал прекращал свое вещание до следующего дня. Правда чуть позже после программы Время стали показывать еще и кино...
Все сорри за офф-топ - на сегодня прекращаю. Надо идти с внуками гулять ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 19:38

Re: Monobank

Flamingo написав: На худой конец просто слетать на выходные в Прагу, Стамбул или еще куда... Но в кино :(


Прагу тоже можно на диване с чешский пивом посмотреть. ))
Aps
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