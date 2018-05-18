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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 тра, 2018 15:07
Poleg написав:
Вниманию свинорылов - Укрзализныця теперь по Инету проходит как "Другое". Кстати Моня тут не при чем, так и в других банках.
Какой mcc?
Всё IMHO
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Вкладчик1234
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 15:10
Poleg написав:
Вниманию свинорылов - Укрзализныця теперь по Инету проходит как "Другое". Кстати Моня тут не при чем, так и в других банках.
ну так хай Моня вставит новый МСС хитропопой УхрЗализныци в свою талбицу кэшбэку. делофто
А то любимый закордонный книжный магаз залочил на 1-2-3. А тута шо -- хысту нэ выстачаеее?
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 15:16
Вкладчик1234 написав: Poleg написав:
Вниманию свинорылов - Укрзализныця теперь по Инету проходит как "Другое". Кстати Моня тут не при чем, так и в других банках.
Какой mcc?
4112 это если на сайте покупать.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 15:21
Що не так з цим МСС?
Название: Пассажирские железнодорожные перевозки
Описание: Железные дороги, которые в основном предоставляют услуги по перевозке пассажиров на длинные расстояния. Такие железные дороги могут предоставлять или не предоставлять ночлег в поезде в течение длительных поездок. Для железных дорог, которые предоставляют транспортировку грузов, используется MCC 4011
Категория: Транспортировка
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 15:23
Это опять наверно моня химичит. Решали наверно, что такое УЗ: транспорт, путешествия, развлечения?
Однозначно не смогли определить, поэтому записали УЗ в "прочее", и mcc скорее всего тут вообще не при чем
Всё IMHO
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Вкладчик1234
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 15:35
Вкладчик1234 написав:
Это опять наверно моня химичит.
Скорее не Моня а корезоид, потому как уже пофиксили.
P.S. mcc не менялся, менялась категория.
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Poleg
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 17:00
Flamingo написав: Искатель написав:
Я с детьми хожу
Им нравится.
Я из того поколения, когда еще не было DVD. И даже видеосалоны появились, когда я уже в институте учился...
Хорошо Вам - мои дети просят денег на машину или на худой конец поездку в Турцию.
Я из того поколения когда еще телевизоры были черно-белые, по ним можно было смотреть аж 1, потом стало 2 канала. А последняя передача дня - была программа Время начинавшаяся в 21-00 и заканчивавшаяся в 21-30. Потом канал прекращал свое вещание до следующего дня. Правда чуть позже после программы Время стали показывать еще и кино...
Все сорри за офф-топ - на сегодня прекращаю. Надо идти с внуками гулять
Вы старше... Но, думаю, не намного
Черно-белый телевизор с 2-мя каналами я тоже помню
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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Искатель
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 17:04
Вкладчик1234 написав: Poleg написав:
Вниманию свинорылов - Укрзализныця теперь по Инету проходит как "Другое". Кстати Моня тут не при чем, так и в других банках.
Какой mcc?
А на каком сайте покупали? Еще 7 мая было "Путешествия".
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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Искатель
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 17:57
А то любимый закордонный книжный магаз залочил на 1-2-3. А тута шо -- хысту нэ выстачаеее?
На днях скупился в любимой книгарне приватной картой (там как раз распродажка была ко дню матери) - так на бывшем рабочем месте Гороховского это тоже "Прочее".
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Кащей
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 17:59
Кащей написав:
А то любимый закордонный книжный магаз залочил на 1-2-3. А тута шо -- хысту нэ выстачаеее?
На днях скупился в любимой книгарне приватной картой (там как раз распродажка была ко дню матери) - так на бывшем рабочем месте Гороховского это тоже "Прочее".
у кныгарни Безоса?
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