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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 659660661662>
Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 15:07

  Poleg написав:Вниманию свинорылов - Укрзализныця теперь по Инету проходит как "Другое". Кстати Моня тут не при чем, так и в других банках.

Какой mcc?
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 15:10

  Poleg написав:Вниманию свинорылов - Укрзализныця теперь по Инету проходит как "Другое". Кстати Моня тут не при чем, так и в других банках.

ну так хай Моня вставит новый МСС хитропопой УхрЗализныци в свою талбицу кэшбэку. делофто :evil:
А то любимый закордонный книжный магаз залочил на 1-2-3. А тута шо -- хысту нэ выстачаеее? :P :P
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 15:16

  Вкладчик1234 написав:
  Poleg написав:Вниманию свинорылов - Укрзализныця теперь по Инету проходит как "Другое". Кстати Моня тут не при чем, так и в других банках.

Какой mcc?

4112 это если на сайте покупать.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 15:21

Re: Monobank

Що не так з цим МСС?
Название: Пассажирские железнодорожные перевозки
Описание: Железные дороги, которые в основном предоставляют услуги по перевозке пассажиров на длинные расстояния. Такие железные дороги могут предоставлять или не предоставлять ночлег в поезде в течение длительных поездок. Для железных дорог, которые предоставляют транспортировку грузов, используется MCC 4011
Категория: Транспортировка
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 15:23

Это опять наверно моня химичит. Решали наверно, что такое УЗ: транспорт, путешествия, развлечения?
Однозначно не смогли определить, поэтому записали УЗ в "прочее", и mcc скорее всего тут вообще не при чем
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 15:35

  Вкладчик1234 написав:Это опять наверно моня химичит.

Скорее не Моня а корезоид, потому как уже пофиксили.
P.S. mcc не менялся, менялась категория.
Poleg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 17:00

  Flamingo написав:
  Искатель написав:Я с детьми хожу :) Им нравится.
Я из того поколения, когда еще не было DVD. И даже видеосалоны появились, когда я уже в институте учился...

Хорошо Вам - мои дети просят денег на машину или на худой конец поездку в Турцию.
Я из того поколения когда еще телевизоры были черно-белые, по ним можно было смотреть аж 1, потом стало 2 канала. А последняя передача дня - была программа Время начинавшаяся в 21-00 и заканчивавшаяся в 21-30. Потом канал прекращал свое вещание до следующего дня. Правда чуть позже после программы Время стали показывать еще и кино...
Все сорри за офф-топ - на сегодня прекращаю. Надо идти с внуками гулять ;)


Вы старше... Но, думаю, не намного :) Черно-белый телевизор с 2-мя каналами я тоже помню :)
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 17:04

  Вкладчик1234 написав:
  Poleg написав:Вниманию свинорылов - Укрзализныця теперь по Инету проходит как "Другое". Кстати Моня тут не при чем, так и в других банках.

Какой mcc?


А на каком сайте покупали? Еще 7 мая было "Путешествия".
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 17:57

Re: Monobank

А то любимый закордонный книжный магаз залочил на 1-2-3. А тута шо -- хысту нэ выстачаеее?
На днях скупился в любимой книгарне приватной картой (там как раз распродажка была ко дню матери) - так на бывшем рабочем месте Гороховского это тоже "Прочее".
Кащей
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 17:59

  Кащей написав:
А то любимый закордонный книжный магаз залочил на 1-2-3. А тута шо -- хысту нэ выстачаеее?
На днях скупился в любимой книгарне приватной картой (там как раз распродажка была ко дню матери) - так на бывшем рабочем месте Гороховского это тоже "Прочее".


у кныгарни Безоса? :mrgreen:
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IMPRINTER
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