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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 659660661662
Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 18:15

  Искатель написав:
  Flamingo написав:
  Искатель написав:Я с детьми хожу :) Им нравится.
Я из того поколения, когда еще не было DVD. И даже видеосалоны появились, когда я уже в институте учился...

Хорошо Вам - мои дети просят денег на машину или на худой конец поездку в Турцию.
Я из того поколения когда еще телевизоры были черно-белые, по ним можно было смотреть аж 1, потом стало 2 канала. А последняя передача дня - была программа Время начинавшаяся в 21-00 и заканчивавшаяся в 21-30. Потом канал прекращал свое вещание до следующего дня. Правда чуть позже после программы Время стали показывать еще и кино...
Все сорри за офф-топ - на сегодня прекращаю. Надо идти с внуками гулять ;)


Вы старше... Но, думаю, не намного :) Черно-белый телевизор с 2-мя каналами я тоже помню :)


Тогда я старше. Я помню с одним каналом. И вот когда добавили второй то восторгу просто не было предела.
Ratatui
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 18:21

Re: Monobank

И когда придумали провода, чтобы каналы переключать, а не бегать,...
Ratatui написав:
  Искатель написав:
  Flamingo написав:[quote="4367174:Искатель"]Я с детьми хожу :) Им нравится.
Я из того поколения, когда еще не было DVD. И даже видеосалоны появились, когда я уже в институте учился...

Хорошо Вам - мои дети просят денег на машину или на худой конец поездку в Турцию.
Я из того поколения когда еще телевизоры были черно-белые, по ним можно было смотреть аж 1, потом стало 2 канала. А последняя передача дня - была программа Время начинавшаяся в 21-00 и заканчивавшаяся в 21-30. Потом канал прекращал свое вещание до следующего дня. Правда чуть позже после программы Время стали показывать еще и кино...
Все сорри за офф-топ - на сегодня прекращаю. Надо идти с внуками гулять ;)


Вы старше... Но, думаю, не намного :) Черно-белый телевизор с 2-мя каналами я тоже помню :)


Тогда я старше. Я помню с одним каналом. И вот когда добавили второй то восторгу просто не было предела.[/quote]
Інкогніто
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Повідомлень: 978
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  #<1 ... 659660661662
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