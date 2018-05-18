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банках (гарне і погане) / Monobank Monobank + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 659660661662 Додано: П'ят 18 тра, 2018 18:15 Искатель написав: Flamingo написав: Искатель написав: Я с детьми хожу Им нравится.

Я из того поколения, когда еще не было DVD. И даже видеосалоны появились, когда я уже в институте учился... Я с детьми хожуИм нравится.Я из того поколения, когда еще не было DVD. И даже видеосалоны появились, когда я уже в институте учился...

Хорошо Вам - мои дети просят денег на машину или на худой конец поездку в Турцию.

Я из того поколения когда еще телевизоры были черно-белые, по ним можно было смотреть аж 1, потом стало 2 канала. А последняя передача дня - была программа Время начинавшаяся в 21-00 и заканчивавшаяся в 21-30. Потом канал прекращал свое вещание до следующего дня. Правда чуть позже после программы Время стали показывать еще и кино...

Все сорри за офф-топ - на сегодня прекращаю. Надо идти с внуками гулять Хорошо Вам - мои дети просят денег на машину или на худой конец поездку в Турцию.Я из того поколения когда еще телевизоры были черно-белые, по ним можно было смотреть аж 1, потом стало 2 канала. А последняя передача дня - была программа Время начинавшаяся в 21-00 и заканчивавшаяся в 21-30. Потом канал прекращал свое вещание до следующего дня. Правда чуть позже после программы Время стали показывать еще и кино...Все сорри за офф-топ - на сегодня прекращаю. Надо идти с внуками гулять



Вы старше... Но, думаю, не намного Черно-белый телевизор с 2-мя каналами я тоже помню Вы старше... Но, думаю, не намногоЧерно-белый телевизор с 2-мя каналами я тоже помню



Тогда я старше. Я помню с одним каналом. И вот когда добавили второй то восторгу просто не было предела. Тогда я старше. Я помню с одним каналом. И вот когда добавили второй то восторгу просто не было предела. Ratatui

Повідомлень: 5652 З нами з: 30.11.12 Подякував: 82 раз. Подякували: 525 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 тра, 2018 18:21 Re: Monobank Ratatui написав: Искатель написав: Flamingo написав: [quote="4367174:Искатель"]Я с детьми хожу Им нравится.

Я из того поколения, когда еще не было DVD. И даже видеосалоны появились, когда я уже в институте учился... [quote="4367174:Искатель"]Я с детьми хожуИм нравится.Я из того поколения, когда еще не было DVD. И даже видеосалоны появились, когда я уже в институте учился...

Хорошо Вам - мои дети просят денег на машину или на худой конец поездку в Турцию.

Я из того поколения когда еще телевизоры были черно-белые, по ним можно было смотреть аж 1, потом стало 2 канала. А последняя передача дня - была программа Время начинавшаяся в 21-00 и заканчивавшаяся в 21-30. Потом канал прекращал свое вещание до следующего дня. Правда чуть позже после программы Время стали показывать еще и кино...

Все сорри за офф-топ - на сегодня прекращаю. Надо идти с внуками гулять Хорошо Вам - мои дети просят денег на машину или на худой конец поездку в Турцию.Я из того поколения когда еще телевизоры были черно-белые, по ним можно было смотреть аж 1, потом стало 2 канала. А последняя передача дня - была программа Время начинавшаяся в 21-00 и заканчивавшаяся в 21-30. Потом канал прекращал свое вещание до следующего дня. Правда чуть позже после программы Время стали показывать еще и кино...Все сорри за офф-топ - на сегодня прекращаю. Надо идти с внуками гулять



Вы старше... Но, думаю, не намного Черно-белый телевизор с 2-мя каналами я тоже помню Вы старше... Но, думаю, не намногоЧерно-белый телевизор с 2-мя каналами я тоже помню



Тогда я старше. Я помню с одним каналом. И вот когда добавили второй то восторгу просто не было предела.[/quote] И когда придумали провода, чтобы каналы переключать, а не бегать,...Тогда я старше. Я помню с одним каналом. И вот когда добавили второй то восторгу просто не было предела.[/quote] Інкогніто

Повідомлень: 978 З нами з: 04.09.10 Подякував: 104 раз. Подякували: 55 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 659660661662 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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