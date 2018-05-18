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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 660661662663>
Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 18:15

  Искатель написав:
  Flamingo написав:
  Искатель написав:Я с детьми хожу :) Им нравится.
Я из того поколения, когда еще не было DVD. И даже видеосалоны появились, когда я уже в институте учился...

Хорошо Вам - мои дети просят денег на машину или на худой конец поездку в Турцию.
Я из того поколения когда еще телевизоры были черно-белые, по ним можно было смотреть аж 1, потом стало 2 канала. А последняя передача дня - была программа Время начинавшаяся в 21-00 и заканчивавшаяся в 21-30. Потом канал прекращал свое вещание до следующего дня. Правда чуть позже после программы Время стали показывать еще и кино...
Все сорри за офф-топ - на сегодня прекращаю. Надо идти с внуками гулять ;)


Вы старше... Но, думаю, не намного :) Черно-белый телевизор с 2-мя каналами я тоже помню :)


Тогда я старше. Я помню с одним каналом. И вот когда добавили второй то восторгу просто не было предела.
Ratatui
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 18:21

Re: Monobank

И когда придумали провода, чтобы каналы переключать, а не бегать,...
Ratatui написав:
  Искатель написав:
  Flamingo написав:[quote="4367174:Искатель"]Я с детьми хожу :) Им нравится.
Я из того поколения, когда еще не было DVD. И даже видеосалоны появились, когда я уже в институте учился...

Хорошо Вам - мои дети просят денег на машину или на худой конец поездку в Турцию.
Я из того поколения когда еще телевизоры были черно-белые, по ним можно было смотреть аж 1, потом стало 2 канала. А последняя передача дня - была программа Время начинавшаяся в 21-00 и заканчивавшаяся в 21-30. Потом канал прекращал свое вещание до следующего дня. Правда чуть позже после программы Время стали показывать еще и кино...
Все сорри за офф-топ - на сегодня прекращаю. Надо идти с внуками гулять ;)


Вы старше... Но, думаю, не намного :) Черно-белый телевизор с 2-мя каналами я тоже помню :)


Тогда я старше. Я помню с одним каналом. И вот когда добавили второй то восторгу просто не было предела.[/quote]
Інкогніто
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 21:40

Re: Monobank

curiousobro написав:
  Computer написав:Не знаю, у меня СЕП в тот же день проходит.

Значит переделали.
Последний раз когда пользовался - был на следующий день.
Всегда стали тем же днём. Если до 16:00 отправить.
Свинорыл 80lvl
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Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 09:16

Re: Monobank

Тихушно ввели комиссию 3 грн на пополнение мобильного (при повышении лимита 20 пополнений или 10000 грн)
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 09:20

Тихушно не може бути, мають бути прописані правила в регламенті
+50грн !
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Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 09:31

  2XL написав:Тихушно ввели комиссию 3 грн на пополнение мобильного (при повышении лимита 20 пополнений или 10000 грн)

Тут это уже обсуждалось.
Но то, что банк начинает крутить тарифами без явного уведомления клиента - это ганьба каонечно
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 09:32

  2XL написав:Тихушно ввели комиссию 3 грн на пополнение мобильного (при повышении лимита 20 пополнений или 10000 грн)


Інформація з цими нововведеннями вже в Умовах та Правилах. При цьому, 20 поповнень мобільного на місяць вистачає для значної кількості наших Клієнтів ;)
monobank — перший мобiльний банк
0 800 205 205 (безкоштовно зі стаціонарних)
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Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 10:09

ШАХРАЇ

  monobank_ua написав:
  2XL написав:Тихушно ввели комиссию 3 грн на пополнение мобильного (при повышении лимита 20 пополнений или 10000 грн)


Інформація з цими нововведеннями вже в Умовах та Правилах. При цьому, 20 поповнень мобільного на місяць вистачає для значної кількості наших Клієнтів ;)

А РОЗУМУ не вистачає інформувати про зміни в тарифах? Стиль Привату внесення змін заднім числом. Починаючи як інноваційний клієнтоорієнтований проект банк скотився до шахрайства. Дивно ви гадаєте, що клієнти оберуть такий банк?
Щось мені з ТАС "щастить"
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Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 10:27

  monobank_ua написав:
  2XL написав:Тихушно ввели комиссию 3 грн на пополнение мобильного (при повышении лимита 20 пополнений или 10000 грн)


Інформація з цими нововведеннями вже в Умовах та Правилах. При цьому, 20 поповнень мобільного на місяць вистачає для значної кількості наших Клієнтів ;)


Среди клиентов проводили опрос? Или гороху вещий сон был?
Ratatui
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Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 10:33

Re: Monobank

Ratatui написав:
  monobank_ua написав:
  2XL написав:Тихушно ввели комиссию 3 грн на пополнение мобильного (при повышении лимита 20 пополнений или 10000 грн)


Інформація з цими нововведеннями вже в Умовах та Правилах. При цьому, 20 поповнень мобільного на місяць вистачає для значної кількості наших Клієнтів ;)


Среди клиентов проводили опрос? Или гороху вещий сон был?
Ну а реально, больше 20 пополнений - это что, всем соседям пополнять, что ли?
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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