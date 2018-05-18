Искатель написав:Я с детьми хожу Им нравится. Я из того поколения, когда еще не было DVD. И даже видеосалоны появились, когда я уже в институте учился...
Хорошо Вам - мои дети просят денег на машину или на худой конец поездку в Турцию. Я из того поколения когда еще телевизоры были черно-белые, по ним можно было смотреть аж 1, потом стало 2 канала. А последняя передача дня - была программа Время начинавшаяся в 21-00 и заканчивавшаяся в 21-30. Потом канал прекращал свое вещание до следующего дня. Правда чуть позже после программы Время стали показывать еще и кино... Все сорри за офф-топ - на сегодня прекращаю. Надо идти с внуками гулять
Вы старше... Но, думаю, не намного Черно-белый телевизор с 2-мя каналами я тоже помню
Тогда я старше. Я помню с одним каналом. И вот когда добавили второй то восторгу просто не было предела.
И когда придумали провода, чтобы каналы переключать, а не бегать,...
Ratatui написав:
Искатель написав:
Flamingo написав:[quote="4367174:Искатель"]Я с детьми хожу Им нравится. Я из того поколения, когда еще не было DVD. И даже видеосалоны появились, когда я уже в институте учился...
Хорошо Вам - мои дети просят денег на машину или на худой конец поездку в Турцию. Я из того поколения когда еще телевизоры были черно-белые, по ним можно было смотреть аж 1, потом стало 2 канала. А последняя передача дня - была программа Время начинавшаяся в 21-00 и заканчивавшаяся в 21-30. Потом канал прекращал свое вещание до следующего дня. Правда чуть позже после программы Время стали показывать еще и кино... Все сорри за офф-топ - на сегодня прекращаю. Надо идти с внуками гулять
Вы старше... Но, думаю, не намного Черно-белый телевизор с 2-мя каналами я тоже помню
Тогда я старше. Я помню с одним каналом. И вот когда добавили второй то восторгу просто не было предела.[/quote]
2XL написав:Тихушно ввели комиссию 3 грн на пополнение мобильного (при повышении лимита 20 пополнений или 10000 грн)
Інформація з цими нововведеннями вже в Умовах та Правилах. При цьому, 20 поповнень мобільного на місяць вистачає для значної кількості наших Клієнтів
А РОЗУМУ не вистачає інформувати про зміни в тарифах? Стиль Привату внесення змін заднім числом. Починаючи як інноваційний клієнтоорієнтований проект банк скотився до шахрайства. Дивно ви гадаєте, що клієнти оберуть такий банк?