Flamingo написав:

Искатель написав: Я с детьми хожу Им нравится.

Я из того поколения, когда еще не было DVD. И даже видеосалоны появились, когда я уже в институте учился... Я с детьми хожуИм нравится.Я из того поколения, когда еще не было DVD. И даже видеосалоны появились, когда я уже в институте учился...

Хорошо Вам - мои дети просят денег на машину или на худой конец поездку в Турцию.Я из того поколения когда еще телевизоры были черно-белые, по ним можно было смотреть аж 1, потом стало 2 канала. А последняя передача дня - была программа Время начинавшаяся в 21-00 и заканчивавшаяся в 21-30. Потом канал прекращал свое вещание до следующего дня. Правда чуть позже после программы Время стали показывать еще и кино...Все сорри за офф-топ - на сегодня прекращаю. Надо идти с внуками гулять