Вы реально не видите сути ?
Дело же не в количестве или суммах, а в коммуникациях.
Вводите что то - сообщите.
Это нормальная практика нормальных банков. А тут втихаря и из под полы.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 19 тра, 2018 10:49
Додано: Суб 19 тра, 2018 10:54
Re: Monobank
Лимит "2000 грн / 20 пополнений в месяц" был еще в декабре. Зачем одно и то же обсуждать месяцами?:)
Додано: Суб 19 тра, 2018 10:57
Был отменен. И теперь другие лимиты.
Щось мені з ТАС "щастить"
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