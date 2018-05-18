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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 660661662663
Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 10:49

  Faceless написав:Ну а реально, больше 20 пополнений - это что, всем соседям пополнять, что ли?

Вы реально не видите сути ?
Дело же не в количестве или суммах, а в коммуникациях.
Вводите что то - сообщите.
Это нормальная практика нормальных банков. А тут втихаря и из под полы.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 10:54

Re: Monobank

Лимит "2000 грн / 20 пополнений в месяц" был еще в декабре. Зачем одно и то же обсуждать месяцами?:)
makor06
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Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 10:57

  makor06 написав:Лимит "2000 грн / 20 пополнений в месяц" был еще в декабре. Зачем одно и то же обсуждать месяцами?:)

Был отменен. И теперь другие лимиты.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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  #<1 ... 660661662663
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