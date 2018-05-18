|
|
|
Monobank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 19 тра, 2018 10:49
Faceless написав:
Ну а реально, больше 20 пополнений - это что, всем соседям пополнять, что ли?
Вы реально не видите сути ?
Дело же не в количестве или суммах, а в коммуникациях.
Вводите что то - сообщите.
Это нормальная практика нормальных банков. А тут втихаря и из под полы.
-
curiousobro
-
-
- Повідомлень: 988
- З нами з: 21.07.17
- Подякував: 18 раз.
- Подякували: 112 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 19 тра, 2018 10:54
Лимит "2000 грн / 20 пополнений в месяц" был еще в декабре. Зачем одно и то же обсуждать месяцами?:)
-
makor06
-
-
- Повідомлень: 1049
- З нами з: 21.05.14
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 110 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 19 тра, 2018 10:57
makor06 написав:
Лимит "2000 грн / 20 пополнений в месяц" был еще в декабре. Зачем одно и то же обсуждать месяцами?:)
Был отменен. И теперь другие лимиты.
Щось мені з ТАС "щастить"
-
BBC
-
-
- Повідомлень: 13284
- З нами з: 12.08.10
- Подякував: 1016 раз.
- Подякували: 1102 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 19 тра, 2018 11:46
monobank_ua написав:
Інформація з цими нововведеннями вже в Умовах та Правилах.
було б класно одразу давати посилання, а то ліньки шукати
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 2037
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 160 раз.
- Подякували: 56 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Суб 19 тра, 2018 12:20
Про ліміт на поповнення вже обговорювали минулого місяця.
В цьому ліміті нічого страшного не бачу.
-
Zochan
-
-
- Повідомлень: 101
- З нами з: 22.10.14
- Подякував: 181 раз.
- Подякували: 7 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 19 тра, 2018 12:34
Думаю, свинорылить, выберут
BBC написав: monobank_ua написав: 2XL написав:
Тихушно ввели комиссию 3 грн на пополнение мобильного (при повышении лимита 20 пополнений или 10000 грн)
Інформація з цими нововведеннями вже в Умовах та Правилах. При цьому, 20 поповнень мобільного на місяць вистачає для значної кількості наших Клієнтів
А РОЗУМУ не вистачає інформувати про зміни в тарифах? Стиль Привату внесення змін заднім числом. Починаючи як інноваційний клієнтоорієнтований проект банк скотився до шахрайства. Дивно ви гадаєте, що клієнти оберуть такий банк?
-
Інкогніто
-
-
- Повідомлень: 980
- З нами з: 04.09.10
- Подякував: 104 раз.
- Подякували: 55 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 19 тра, 2018 12:37
IMPRINTER написав:
у кныгарни Безоса?
Эге ж.
-
Кащей
-
-
- Повідомлень: 970
- З нами з: 30.08.09
- Подякував: 93 раз.
- Подякували: 47 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 19 тра, 2018 12:44
Ratatui написав: monobank_ua написав: 2XL написав:
Тихушно ввели комиссию 3 грн на пополнение мобильного (при повышении лимита 20 пополнений или 10000 грн)
Інформація з цими нововведеннями вже в Умовах та Правилах. При цьому, 20 поповнень мобільного на місяць вистачає для значної кількості наших Клієнтів
Среди клиентов проводили опрос? Или гороху вещий сон был?
ИМХО взяли какой то %% клиентов который нужно забанить. видать так и получили лимит 20 пополнях или 10К
хотя от поясните мне (можно даже в личку) почему нада пополнять у мони а не на сайте самого оператора?
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 3000
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 427 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 19 тра, 2018 12:46
Вкладчик1234 написав: Poleg написав:
Вниманию свинорылов - Укрзализныця теперь по Инету проходит как "Другое". Кстати Моня тут не при чем, так и в других банках.
Какой mcc?
это баг. брал 16 - и в кассе и через интернет приходит "путешествия".
Мой кот обосрался. Очень вероятно, что за этим стоит Британия, поскольку другого правдоподобного объяснения не существует.
-
Gas
-
-
- Повідомлень: 458
- З нами з: 24.10.14
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 66 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 19 тра, 2018 12:48
Среди клиентов проводили опрос? Или гороху вещий сон был?[/quote]
ИМХО взяли какой то %% клиентов который нужно забанить. видать так и получили лимит 20 пополнях или 10К
хотя от поясните мне (можно даже в личку) почему нада пополнять у мони а не на сайте самого оператора?[/quote]
Через Моню удобней,ну и у оператора от 5грн.
-
ROLF
-
-
- Повідомлень: 579
- З нами з: 27.03.14
- Подякував: 29 раз.
- Подякували: 48 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|