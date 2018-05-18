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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 660661662663
Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 10:49

  Faceless написав:Ну а реально, больше 20 пополнений - это что, всем соседям пополнять, что ли?

Вы реально не видите сути ?
Дело же не в количестве или суммах, а в коммуникациях.
Вводите что то - сообщите.
Это нормальная практика нормальных банков. А тут втихаря и из под полы.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 10:54

Re: Monobank

Лимит "2000 грн / 20 пополнений в месяц" был еще в декабре. Зачем одно и то же обсуждать месяцами?:)
makor06
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Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 10:57

  makor06 написав:Лимит "2000 грн / 20 пополнений в месяц" был еще в декабре. Зачем одно и то же обсуждать месяцами?:)

Был отменен. И теперь другие лимиты.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 11:46

Re: Monobank

  monobank_ua написав:Інформація з цими нововведеннями вже в Умовах та Правилах.


було б класно одразу давати посилання, а то ліньки шукати :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 12:20

Re: Monobank

Про ліміт на поповнення вже обговорювали минулого місяця.
В цьому ліміті нічого страшного не бачу.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 12:34

Re: Monobank

Думаю, свинорылить, выберут :)
BBC написав:
  monobank_ua написав:
  2XL написав:Тихушно ввели комиссию 3 грн на пополнение мобильного (при повышении лимита 20 пополнений или 10000 грн)


Інформація з цими нововведеннями вже в Умовах та Правилах. При цьому, 20 поповнень мобільного на місяць вистачає для значної кількості наших Клієнтів ;)

А РОЗУМУ не вистачає інформувати про зміни в тарифах? Стиль Привату внесення змін заднім числом. Починаючи як інноваційний клієнтоорієнтований проект банк скотився до шахрайства. Дивно ви гадаєте, що клієнти оберуть такий банк?
Інкогніто
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Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 12:37

Re: Monobank

  IMPRINTER написав:у кныгарни Безоса?
Эге ж.
Кащей
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Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 12:44

  Ratatui написав:
  monobank_ua написав:
  2XL написав:Тихушно ввели комиссию 3 грн на пополнение мобильного (при повышении лимита 20 пополнений или 10000 грн)


Інформація з цими нововведеннями вже в Умовах та Правилах. При цьому, 20 поповнень мобільного на місяць вистачає для значної кількості наших Клієнтів ;)


Среди клиентов проводили опрос? Или гороху вещий сон был?

ИМХО взяли какой то %% клиентов который нужно забанить. видать так и получили лимит 20 пополнях или 10К
хотя от поясните мне (можно даже в личку) почему нада пополнять у мони а не на сайте самого оператора?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 12:46

  Вкладчик1234 написав:
  Poleg написав:Вниманию свинорылов - Укрзализныця теперь по Инету проходит как "Другое". Кстати Моня тут не при чем, так и в других банках.

Какой mcc?

это баг. брал 16 - и в кассе и через интернет приходит "путешествия".
Мой кот обосрался. Очень вероятно, что за этим стоит Британия, поскольку другого правдоподобного объяснения не существует.
Gas
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Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 12:48

Среди клиентов проводили опрос? Или гороху вещий сон был?[/quote]
ИМХО взяли какой то %% клиентов который нужно забанить. видать так и получили лимит 20 пополнях или 10К
хотя от поясните мне (можно даже в личку) почему нада пополнять у мони а не на сайте самого оператора?[/quote]
Через Моню удобней,ну и у оператора от 5грн.
ROLF
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  #<1 ... 660661662663
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