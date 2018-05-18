RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 661662663664
Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 14:09

  ROLF написав:
хотя от поясните мне (можно даже в личку) почему нада пополнять у мони а не на сайте самого оператора?

Через Моню удобней,ну и у оператора от 5грн.

Это ж какой пакет нужно иметь, чтобы была надобность платить меньше 5 грн?
И что там за суперудобство такое, которое заменяет кешбек?
Stringer
 
Повідомлень: 7567
З нами з: 23.01.13
Подякував: 210 раз.
Подякували: 1037 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 14:16

  mephala написав:хотя от поясните мне (можно даже в личку) почему нада пополнять у мони а не на сайте самого оператора?

В дороге, когда плохой интернет, проще тыцнуть в приложухе, чем прыгать между сайтами.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2962
З нами з: 06.01.12
Подякував: 49 раз.
Подякували: 170 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 14:59

  Stringer написав:
  ROLF написав:
хотя от поясните мне (можно даже в личку) почему нада пополнять у мони а не на сайте самого оператора?

Через Моню удобней,ну и у оператора от 5грн.

Это ж какой пакет нужно иметь, чтобы была надобность платить меньше 5 грн?
И что там за суперудобство такое, которое заменяет кешбек?

Есть такие пакеты....,а если нужно несколько номеров пополнить...,приходится по новой вводить карту...
ROLF
Аватар користувача
 
Повідомлень: 580
З нами з: 27.03.14
Подякував: 29 раз.
Подякували: 48 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 15:08

Re: Monobank

mephala написав:
  Ratatui написав:
  monobank_ua написав:[quote="4368543:2XL"]Тихушно ввели комиссию 3 грн на пополнение мобильного (при повышении лимита 20 пополнений или 10000 грн)


Інформація з цими нововведеннями вже в Умовах та Правилах. При цьому, 20 поповнень мобільного на місяць вистачає для значної кількості наших Клієнтів ;)


Среди клиентов проводили опрос? Или гороху вещий сон был?

ИМХО взяли какой то %% клиентов который нужно забанить. видать так и получили лимит 20 пополнях или 10К
хотя от поясните мне (можно даже в личку) почему нада пополнять у мони а не на сайте самого оператора?[/quote]1% по мнению Гороховского в Привате - грабли ничему людей не учат...
Размер имеет значение.
2XL
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2736
З нами з: 13.12.12
Подякував: 750 раз.
Подякували: 186 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 17:09

Faceless

Я мобилы служебные на офисе и сотрудникам пополняю.
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5665
З нами з: 30.11.12
Подякував: 82 раз.
Подякували: 526 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 17:11

  ROLF написав:Среди клиентов проводили опрос? Или гороху вещий сон был?

ИМХО взяли какой то %% клиентов который нужно забанить. видать так и получили лимит 20 пополнях или 10К
хотя от поясните мне (можно даже в личку) почему нада пополнять у мони а не на сайте самого оператора?[/quote]
Через Моню удобней,ну и у оператора от 5грн.[/quote]
У операторов можно получать КБ- 3-5%
guntherhouse777
 
Повідомлень: 3201
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 221 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 17:13

mephala

Быстрей чем с мони ни с одного сайта не пополните. А на улице или в любом другом месте тем более. Можете попробовать на практике.
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5665
З нами з: 30.11.12
Подякував: 82 раз.
Подякували: 526 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 661662663664
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 2805, Фантом і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.