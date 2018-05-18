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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 19 тра, 2018 14:09
ROLF написав:
хотя от поясните мне (можно даже в личку) почему нада пополнять у мони а не на сайте самого оператора?
Через Моню удобней,ну и у оператора от 5грн.
Это ж какой пакет нужно иметь, чтобы была надобность платить меньше 5 грн?
И что там за суперудобство такое, которое заменяет кешбек?
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Додано: Суб 19 тра, 2018 14:16
mephala написав:
хотя от поясните мне (можно даже в личку) почему нада пополнять у мони а не на сайте самого оператора?
В дороге, когда плохой интернет, проще тыцнуть в приложухе, чем прыгать между сайтами.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
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Додано: Суб 19 тра, 2018 14:59
Stringer написав: ROLF написав:
хотя от поясните мне (можно даже в личку) почему нада пополнять у мони а не на сайте самого оператора?
Через Моню удобней,ну и у оператора от 5грн.
Это ж какой пакет нужно иметь, чтобы была надобность платить меньше 5 грн?
И что там за суперудобство такое, которое заменяет кешбек?
Есть такие пакеты....,а если нужно несколько номеров пополнить...,приходится по новой вводить карту...
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ROLF
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Додано: Суб 19 тра, 2018 15:08
mephala написав: Ratatui написав: monobank_ua написав:
[quote="4368543:2XL"]Тихушно ввели комиссию 3 грн на пополнение мобильного (при повышении лимита 20 пополнений или 10000 грн)
Інформація з цими нововведеннями вже в Умовах та Правилах. При цьому, 20 поповнень мобільного на місяць вистачає для значної кількості наших Клієнтів
Среди клиентов проводили опрос? Или гороху вещий сон был?
ИМХО взяли какой то %% клиентов который нужно забанить. видать так и получили лимит 20 пополнях или 10К
хотя от поясните мне (можно даже в личку) почему нада пополнять у мони а не на сайте самого оператора?[/quote]1% по мнению Гороховского в Привате - грабли ничему людей не учат...
Размер имеет значение.
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Додано: Суб 19 тра, 2018 17:09
Faceless
Я мобилы служебные на офисе и сотрудникам пополняю.
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Ratatui
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Додано: Суб 19 тра, 2018 17:11
ROLF написав:
Среди клиентов проводили опрос? Или гороху вещий сон был?
ИМХО взяли какой то %% клиентов который нужно забанить. видать так и получили лимит 20 пополнях или 10К
хотя от поясните мне (можно даже в личку) почему нада пополнять у мони а не на сайте самого оператора?[/quote]
Через Моню удобней,ну и у оператора от 5грн.[/quote]
У операторов можно получать КБ- 3-5%
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Додано: Суб 19 тра, 2018 17:13
mephala
Быстрей чем с мони ни с одного сайта не пополните. А на улице или в любом другом месте тем более. Можете попробовать на практике.
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