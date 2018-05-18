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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 19 тра, 2018 18:48
lel написав:
BBC написав:Слова Алла, Сима, ТАСя вам о чем то говорят?
Алла- наверно ЭКО? Сима знаю. Вику акционную получил- плачу, только первый месяц- ещё КБ не получал. Посмотрю за все ли выплатят.
Вот теперь за пополняхи всех трех операторов из вашего поста ві будете получать кеш-бек 2%.
Щось мені з ТАС "щастить"
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