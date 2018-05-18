Вот теперь за пополняхи всех трех операторов из вашего поста ві будете получать кеш-бек 2%.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 19 тра, 2018 18:48
Вот теперь за пополняхи всех трех операторов из вашего поста ві будете получать кеш-бек 2%.
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Суб 19 тра, 2018 18:55
Моне пора тоже задуматься о мобильном поощрении.А не только гайки закручивать.
Додано: Суб 19 тра, 2018 20:11
Спасибо.
Забыли упомянуть еще один банчок, где у Вас три такие карты, что дают 2.4% кишмиша.)
(Хотя, может быть, и правильно не упомянули: кто знает, что там будет после 1.06))
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