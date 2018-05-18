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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 662663664665
Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 18:48

  lel написав:
BBC написав:Слова Алла, Сима, ТАСя вам о чем то говорят?


Алла- наверно ЭКО? Сима знаю. Вику акционную получил- плачу, только первый месяц- ещё КБ не получал. Посмотрю за все ли выплатят.

Вот теперь за пополняхи всех трех операторов из вашего поста ві будете получать кеш-бек 2%.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 18:55

Моне пора тоже задуматься о мобильном поощрении.А не только гайки закручивать.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 20:11

  BBC написав:
  lel написав:
guntherhouse777 написав:У операторов можно получать КБ- 3-5%


А можно поподробнее? Три оператора, пополняю на оф. сайте- ничего не дают.

Слова Алла, Сима, ТАСя вам о чем то говорят?

Спасибо.
Забыли упомянуть еще один банчок, где у Вас три такие карты, что дают 2.4% кишмиша.)
(Хотя, может быть, и правильно не упомянули: кто знает, что там будет после 1.06))
guntherhouse777
 
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