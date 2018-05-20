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Обслуговування в українських
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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 663664665666
Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 21:35

  Квесторе_поверніться написав:
  BBC написав:
  sens написав:Отправил жалобу на вашего мента модератору
Cтыдно за службу?

Розглянем персональну справу?

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Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 21:50

sens

Правда глаза колет? Значит стыдно за бесцельно проведённые годы на службе.
Ratatui
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