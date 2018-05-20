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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 19 тра, 2018 18:48
lel написав:
BBC написав:Слова Алла, Сима, ТАСя вам о чем то говорят?
Алла- наверно ЭКО? Сима знаю. Вику акционную получил- плачу, только первый месяц- ещё КБ не получал. Посмотрю за все ли выплатят.
Вот теперь за пополняхи всех трех операторов из вашего поста ві будете получать кеш-бек 2%.
Щось мені з ТАС "щастить"
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BBC
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Додано: Суб 19 тра, 2018 18:55
Моне пора тоже задуматься о мобильном поощрении.А не только гайки закручивать.
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Ratatui
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Додано: Суб 19 тра, 2018 20:11
BBC написав: lel написав:
guntherhouse777 написав:У операторов можно получать КБ- 3-5%
А можно поподробнее? Три оператора, пополняю на оф. сайте- ничего не дают.
Слова Алла, Сима, ТАСя вам о чем то говорят?
Спасибо.
Забыли упомянуть еще один банчок, где у Вас три такие карты, что дают 2.4% кишмиша.)
(Хотя, может быть, и правильно не упомянули: кто знает, что там будет после 1.06))
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guntherhouse777
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Додано: Суб 19 тра, 2018 22:54
Ratatui написав:
Я мобилы служебные на офисе и сотрудникам пополняю.
Всегда считал, что служебные пополняются безналичным перечислением с расчётного счёта предприятия...
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Vorlon
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Додано: Нед 20 тра, 2018 08:41
Vorlon написав: Ratatui написав:
Я мобилы служебные на офисе и сотрудникам пополняю.
Всегда считал, что служебные пополняются безналичным перечислением с расчётного счёта предприятия...
фирмы бывают подпольные,зарплаты в конверте и все в аренде.
никому не верю
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sens
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Додано: Нед 20 тра, 2018 17:01
Vorlon написав: Ratatui написав:
Я мобилы служебные на офисе и сотрудникам пополняю.
Всегда считал, что служебные пополняются безналичным перечислением с расчётного счёта предприятия...
Это если долго и нужны затраты с геморроем. А если быстро и не на 10ки тысяч, то тыц в моню и всё на месте.
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Ratatui
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Додано: Нед 20 тра, 2018 20:52
Ratatui написав: Vorlon написав: Ratatui написав:
Я мобилы служебные на офисе и сотрудникам пополняю.
Всегда считал, что служебные пополняются безналичным перечислением с расчётного счёта предприятия...
Это если долго и нужны затраты с геморроем. А если быстро и не на 10ки тысяч, то тыц в моню и всё на месте.
Отправил жалобу на вашего мента модератору
никому не верю
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Додано: Пон 21 тра, 2018 06:07
BBC написав: monobank_ua написав: 2XL написав:
Тихушно ввели комиссию 3 грн на пополнение мобильного (при повышении лимита 20 пополнений или 10000 грн)
Інформація з цими нововведеннями вже в Умовах та Правилах. При цьому, 20 поповнень мобільного на місяць вистачає для значної кількості наших Клієнтів
А РОЗУМУ не вистачає інформувати про зміни в тарифах? Стиль Привату внесення змін заднім числом. Починаючи як інноваційний клієнтоорієнтований проект банк скотився до шахрайства. Дивно ви гадаєте, що клієнти оберуть такий банк?
Лично мне на почту письмо приходило.
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Додано: Пон 21 тра, 2018 07:41
а когда спортивный запустят?
и как вносить средства?
Можно будет опционально выбрать пополнение карты и внесение средств на депо?
Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк
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