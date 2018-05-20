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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 663664665666>
Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 18:48

  lel написав:
BBC написав:Слова Алла, Сима, ТАСя вам о чем то говорят?


Алла- наверно ЭКО? Сима знаю. Вику акционную получил- плачу, только первый месяц- ещё КБ не получал. Посмотрю за все ли выплатят.

Вот теперь за пополняхи всех трех операторов из вашего поста ві будете получать кеш-бек 2%.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 18:55

Моне пора тоже задуматься о мобильном поощрении.А не только гайки закручивать.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 20:11

  BBC написав:
  lel написав:
guntherhouse777 написав:У операторов можно получать КБ- 3-5%


А можно поподробнее? Три оператора, пополняю на оф. сайте- ничего не дают.

Слова Алла, Сима, ТАСя вам о чем то говорят?

Спасибо.
Забыли упомянуть еще один банчок, где у Вас три такие карты, что дают 2.4% кишмиша.)
(Хотя, может быть, и правильно не упомянули: кто знает, что там будет после 1.06))
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 22:54

  Ratatui написав:Я мобилы служебные на офисе и сотрудникам пополняю.

Всегда считал, что служебные пополняются безналичным перечислением с расчётного счёта предприятия...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 08:41

  Vorlon написав:
  Ratatui написав:Я мобилы служебные на офисе и сотрудникам пополняю.

Всегда считал, что служебные пополняются безналичным перечислением с расчётного счёта предприятия...
фирмы бывают подпольные,зарплаты в конверте и все в аренде.
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 17:01

  Vorlon написав:
  Ratatui написав:Я мобилы служебные на офисе и сотрудникам пополняю.

Всегда считал, что служебные пополняются безналичным перечислением с расчётного счёта предприятия...


Это если долго и нужны затраты с геморроем. А если быстро и не на 10ки тысяч, то тыц в моню и всё на месте.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 20:52

  Ratatui написав:
  Vorlon написав:
  Ratatui написав:Я мобилы служебные на офисе и сотрудникам пополняю.

Всегда считал, что служебные пополняются безналичным перечислением с расчётного счёта предприятия...


Это если долго и нужны затраты с геморроем. А если быстро и не на 10ки тысяч, то тыц в моню и всё на месте.

Отправил жалобу на вашего мента модератору
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 06:07

Re: Monobank

BBC написав:
  monobank_ua написав:
  2XL написав:Тихушно ввели комиссию 3 грн на пополнение мобильного (при повышении лимита 20 пополнений или 10000 грн)


Інформація з цими нововведеннями вже в Умовах та Правилах. При цьому, 20 поповнень мобільного на місяць вистачає для значної кількості наших Клієнтів ;)

А РОЗУМУ не вистачає інформувати про зміни в тарифах? Стиль Привату внесення змін заднім числом. Починаючи як інноваційний клієнтоорієнтований проект банк скотився до шахрайства. Дивно ви гадаєте, що клієнти оберуть такий банк?
Лично мне на почту письмо приходило.
Свинорыл 80lvl
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 07:41

а когда спортивный запустят?
и как вносить средства?
Можно будет опционально выбрать пополнение карты и внесение средств на депо?
Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 08:43

Розетка этого месяца под кешбек случайно не попадает? Не слежу за новостями.
Жерминаль
 
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