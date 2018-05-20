може там поглядіть розетку,
наприклад
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 21 тра, 2018 08:57
тут недавно рекламували ось цей ресурс - Перший український кешбек сервіс
може там поглядіть розетку,
наприклад
+50грн !
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Додано: Пон 21 тра, 2018 09:09
Вот такой скинули
5.2%
Додано: Пон 21 тра, 2018 13:55
Додано: Пон 21 тра, 2018 14:22
Всегда пользовался
Ali, Аптека 911 - без проблем.
А вот с розеткой недавно пошли какие-то непонятки - то к/б пересчитают задним числом после покупки, то вообще большой заказ "не увидят".
Поддержка отмолчалась. Пока забил - мелкие заказы тоже через payback.ua.
Чистая ссылка
С рефом, кому не жалко
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