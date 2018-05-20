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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 663664665666
Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 08:57

тут недавно рекламували ось цей ресурс - Перший український кешбек сервіс

може там поглядіть розетку,
наприклад
https://payback.ua/shops/electronics/rozetka.ua
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 09:09

  greenozon написав:тут недавно рекламували ось цей ресурс - Перший український кешбек сервіс

може там поглядіть розетку,
наприклад
https://payback.ua/shops/electronics/rozetka.ua


Вот такой скинули https://letyshops.com/soc/sh-1?r=3186654
5.2%
Жерминаль
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 13:55

  Жерминаль написав:Вот такой скинули

Сумма кэшбэка начисляется в рублях и конвертируется по курсу ЦБ РФ

уберите отсюда это кидалово, да ещё и с рефом.
N0mad
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 14:22

  greenozon написав:тут недавно рекламували ось цей ресурс - Перший український кешбек сервіс

може там поглядіть розетку,
наприклад
https://payback.ua/shops/electronics/rozetka.ua


Всегда пользовался http://moneta.ua, тарифы лучше, чем payback.ua.
Ali, Аптека 911 - без проблем.
А вот с розеткой недавно пошли какие-то непонятки - то к/б пересчитают задним числом после покупки, то вообще большой заказ "не увидят".
Поддержка отмолчалась. Пока забил - мелкие заказы тоже через payback.ua.

Чистая ссылка http://moneta.ua
С рефом, кому не жалко :-) https://moneta.ua/?ref=KF7GNPMF
Alpha1251
 
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  #<1 ... 663664665666
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