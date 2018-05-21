Всегда пользовался http://moneta.ua, тарифы лучше, чем payback.ua. Ali, Аптека 911 - без проблем. А вот с розеткой недавно пошли какие-то непонятки - то к/б пересчитают задним числом после покупки, то вообще большой заказ "не увидят". Поддержка отмолчалась. Пока забил - мелкие заказы тоже через payback.ua.
monobank_ua написав:[quote="4368543:2XL"]Тихушно ввели комиссию 3 грн на пополнение мобильного (при повышении лимита 20 пополнений или 10000 грн)
Інформація з цими нововведеннями вже в Умовах та Правилах. При цьому, 20 поповнень мобільного на місяць вистачає для значної кількості наших Клієнтів
А РОЗУМУ не вистачає інформувати про зміни в тарифах? Стиль Привату внесення змін заднім числом. Починаючи як інноваційний клієнтоорієнтований проект банк скотився до шахрайства. Дивно ви гадаєте, що клієнти оберуть такий банк?
Лично мне на почту письмо приходило.[/quote]Это не о том письмо, там о мобильных ни буквы не было. Сотрудники банка подтвердили, что информирования не было. Только тарифы переписали.