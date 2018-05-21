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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 664665666667>
Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 08:57

тут недавно рекламували ось цей ресурс - Перший український кешбек сервіс

може там поглядіть розетку,
наприклад
https://payback.ua/shops/electronics/rozetka.ua
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 09:09

  greenozon написав:тут недавно рекламували ось цей ресурс - Перший український кешбек сервіс

може там поглядіть розетку,
наприклад
https://payback.ua/shops/electronics/rozetka.ua


Вот такой скинули https://letyshops.com/soc/sh-1?r=3186654
5.2%
Жерминаль
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 13:55

  Жерминаль написав:Вот такой скинули

Сумма кэшбэка начисляется в рублях и конвертируется по курсу ЦБ РФ

уберите отсюда это кидалово, да ещё и с рефом.
N0mad
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 14:22

  greenozon написав:тут недавно рекламували ось цей ресурс - Перший український кешбек сервіс

може там поглядіть розетку,
наприклад
https://payback.ua/shops/electronics/rozetka.ua


Всегда пользовался http://moneta.ua, тарифы лучше, чем payback.ua.
Ali, Аптека 911 - без проблем.
А вот с розеткой недавно пошли какие-то непонятки - то к/б пересчитают задним числом после покупки, то вообще большой заказ "не увидят".
Поддержка отмолчалась. Пока забил - мелкие заказы тоже через payback.ua.

Чистая ссылка http://moneta.ua
С рефом, кому не жалко :-) https://moneta.ua/?ref=KF7GNPMF
Alpha1251
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 19:28

Межигорье можно картой рассчитаться и какая категория,есть инфо?
mihasik
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 20:00

  N0mad написав:
  Жерминаль написав:Вот такой скинули

Сумма кэшбэка начисляется в рублях и конвертируется по курсу ЦБ РФ

уберите отсюда это кидалово, да ещё и с рефом.


В чем кидалово?
если про реферальную ссылку - то да, некрасиво она поступила :-)
justit
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 20:12

  mihasik написав:Межигорье можно картой рассчитаться и какая категория,есть инфо?

Межвасилье сильвупле :lol: знаки припинания-припинают знать
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Пон 21 тра, 2018 20:12, всього редагувалось 1 раз.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 20:12

Re: Monobank

cdj2 написав:
BBC написав:
  monobank_ua написав:[quote="4368543:2XL"]Тихушно ввели комиссию 3 грн на пополнение мобильного (при повышении лимита 20 пополнений или 10000 грн)


Інформація з цими нововведеннями вже в Умовах та Правилах. При цьому, 20 поповнень мобільного на місяць вистачає для значної кількості наших Клієнтів ;)

А РОЗУМУ не вистачає інформувати про зміни в тарифах? Стиль Привату внесення змін заднім числом. Починаючи як інноваційний клієнтоорієнтований проект банк скотився до шахрайства. Дивно ви гадаєте, що клієнти оберуть такий банк?
Лично мне на почту письмо приходило.[/quote]Это не о том письмо, там о мобильных ни буквы не было. Сотрудники банка подтвердили, что информирования не было. Только тарифы переписали.
Размер имеет значение.
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 22:21

sens

Замполит-стукачок.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 23:17

  Ratatui написав:sens

Замполит-стукачок.

Он еще и политрук? Тогда ясно чего стыдится.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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