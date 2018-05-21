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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Додано: Вів 22 тра, 2018 00:21
Мизантрóп написав: mihasik написав:
Межигорье можно картой рассчитаться и какая категория,есть инфо?
Межвасилье сильвупле
знаки припинания-припинают знать
Та фсё понятно,не надо ля~ля))
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mihasik
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