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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 664665666667
Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 12:18

  dengon написав:
  mihasik написав:Межигорье можно картой рассчитаться и какая категория,есть инфо?

На входе можно. "Развлечения и спорт"

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Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Сегодня наконец-то в алиэкспрессовской лотерее выпала категория "Продукты".
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 01:38

  Мизантрóп написав:
  dengon написав:
  mihasik написав:Межигорье можно картой рассчитаться и какая категория,есть инфо?

На входе можно. "Развлечения и спорт"

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Ок. Подождем июня...ггг
mihasik
 
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