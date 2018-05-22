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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 тра, 2018 12:40
Сегодня наконец-то в алиэкспрессовской лотерее выпала категория "Продукты".
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Додано: Сер 23 тра, 2018 01:38
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