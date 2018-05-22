|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 тра, 2018 12:18
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Вів 22 тра, 2018 12:40
Сегодня наконец-то в алиэкспрессовской лотерее выпала категория "Продукты".
Додано: Сер 23 тра, 2018 01:38
Додано: Сер 23 тра, 2018 07:49
Работник Монобанка ещё одного мошенника поймал:
|