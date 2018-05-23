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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 664665666667
Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 12:18

  dengon написав:
  mihasik написав:Межигорье можно картой рассчитаться и какая категория,есть инфо?

На входе можно. "Развлечения и спорт"

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Мизантрóп
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Сегодня наконец-то в алиэкспрессовской лотерее выпала категория "Продукты".
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 01:38

  Мизантрóп написав:
  dengon написав:
  mihasik написав:Межигорье можно картой рассчитаться и какая категория,есть инфо?

На входе можно. "Развлечения и спорт"

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Ок. Подождем июня...ггг
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 07:49

Работник Монобанка ещё одного мошенника поймал:
https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 0560024798
Vint
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 14:28

Vint долго фото мастерил,баран.Да и кура пару дней как приходит.Скрытых дропов ток через точку выдачи.Именно в этом преимущество Мони.Хотя могут же лочить через базы
утеряных ксив и потом.Но это ко всем применимо,если написано в Положении.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 16:02

  Мизантрóп написав:Vint долго фото мастерил,баран.Да и кура пару дней как приходит.Скрытых дропов ток через точку выдачи.Именно в этом преимущество Мони.Хотя могут же лочить через базы
утеряных ксив и потом.Но это ко всем применимо,если написано в Положении.

так они вроде сразу знали, что паспорт левый
Саша не пошел в точку выдачи карт, а пригласил сотрудника monobank к себе домой, что дало нам возможность «подготовиться» к визиту. Но и здесь не обошлось без курьезов.
Vint
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 12:36

Подскажите, а когда Горох зачисляет бонусы за реферала и где они отображаются?
GrafBV
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 12:44

GrafBV
Там же, где и все бонусы. Отдельной строкой "Кешбэк от банка".
N0mad
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 12:54

  GrafBV написав:Подскажите, а когда Горох зачисляет бонусы за реферала и где они отображаются?

Я на след день заметил и то реф радостно сообщил,что у него есть и КАРТА и кишмиш.
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Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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