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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 тра, 2018 12:18
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Вів 22 тра, 2018 12:40
Сегодня наконец-то в алиэкспрессовской лотерее выпала категория "Продукты".
Додано: Сер 23 тра, 2018 01:38
Додано: Сер 23 тра, 2018 07:49
Работник Монобанка ещё одного мошенника поймал:
Додано: Сер 23 тра, 2018 14:28
Vint долго фото мастерил,баран.Да и кура пару дней как приходит.Скрытых дропов ток через точку выдачи.Именно в этом преимущество Мони.Хотя могут же лочить через базы
утеряных ксив и потом.Но это ко всем применимо,если написано в Положении.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Сер 23 тра, 2018 16:02
так они вроде сразу знали, что паспорт левый
Саша не пошел в точку выдачи карт, а пригласил сотрудника monobank к себе домой, что дало нам возможность «подготовиться» к визиту. Но и здесь не обошлось без курьезов.
Додано: Чет 24 тра, 2018 12:36
Подскажите, а когда Горох зачисляет бонусы за реферала и где они отображаются?
Додано: Чет 24 тра, 2018 12:44
GrafBV
Там же, где и все бонусы. Отдельной строкой "Кешбэк от банка".
Додано: Чет 24 тра, 2018 12:54
Я на след день заметил и то реф радостно сообщил,что у него есть и КАРТА и кишмиш.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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