Подскажите, кто уже гасился.
Льготный до конца месяца (31-го надо внести), или 60 дней, т.е. 30-го?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 тра, 2018 19:38
Подскажите, кто уже гасился.
Льготный до конца месяца (31-го надо внести), или 60 дней, т.е. 30-го?
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
Додано: Чет 24 тра, 2018 19:47
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