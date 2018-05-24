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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 665666667668
Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 19:38

Подскажите, кто уже гасился.
Льготный до конца месяца (31-го надо внести), или 60 дней, т.е. 30-го?
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wig
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 19:39

wig
льготный до 62 дней
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 19:47

  wig написав:Подскажите, кто уже гасился.
Льготный до конца месяца (31-го надо внести), или 60 дней, т.е. 30-го?

Внести до 23-55 31.05.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 20:49

  justit написав:
  N0mad написав:
  Жерминаль написав:Вот такой скинули

Сумма кэшбэка начисляется в рублях и конвертируется по курсу ЦБ РФ

уберите отсюда это кидалово, да ещё и с рефом.


В чем кидалово?
если про реферальную ссылку - то да, некрасиво она поступила :-)


Я кажется написала,что мне скинули!
Жерминаль
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 21:49

що скинули, кого із якого поверху? :)
:wink:
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 01:07

ТАС у Моно в партнерах на пополнение без комиссии, только через терминал и кассу? Как насчёт переводов онлайн, с Таси на моню,стандартные комиссии?
mihasik
 
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  #<1 ... 665666667668
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