Подскажите, кто уже гасился.
Льготный до конца месяца (31-го надо внести), или 60 дней, т.е. 30-го?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 тра, 2018 19:38
Подскажите, кто уже гасился.
Льготный до конца месяца (31-го надо внести), или 60 дней, т.е. 30-го?
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Додано: Чет 24 тра, 2018 19:47
Додано: Чет 24 тра, 2018 20:49
Додано: Чет 24 тра, 2018 21:49
що скинули, кого із якого поверху?
+50грн !
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Додано: П'ят 25 тра, 2018 01:07
ТАС у Моно в партнерах на пополнение без комиссии, только через терминал и кассу? Как насчёт переводов онлайн, с Таси на моню,стандартные комиссии?
Додано: П'ят 25 тра, 2018 07:01
Re: Monobank
Зачем изобретать велосипед если все прекрасно (быстро и бесплатно) пополняется через приложение мони?
Додано: П'ят 25 тра, 2018 11:14
Re: Monobank
Подскажите какой mcc будет при покупке алкоголя на розетке?
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Додано: П'ят 25 тра, 2018 15:48
Re: Monobank
В магазине на Петровке могут быть продукты
Додано: П'ят 25 тра, 2018 15:58
Re: Monobank
Інкогніто
Спасибо, интересует также мсс в случае покупки в интернет магазине
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