Додано: Чет 24 тра, 2018 19:38

Подскажите, кто уже гасился.

Льготный до конца месяца (31-го надо внести), или 60 дней, т.е. 30-го?

Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM

Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.