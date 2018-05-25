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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 25 тра, 2018 16:26
Щось мені Моно сьогодні розщедрився, підняв майже вдвічі ліміт на розстрочку. Правда, я нею взагалі не користуюся. Мабуть, перед святами, щоб ввести у спокусу
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Додано: П'ят 25 тра, 2018 16:30
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