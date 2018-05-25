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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 25 тра, 2018 16:26
Щось мені Моно сьогодні розщедрився, підняв майже вдвічі ліміт на розстрочку. Правда, я нею взагалі не користуюся. Мабуть, перед святами, щоб ввести у спокусу
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asp
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Додано: П'ят 25 тра, 2018 16:30
asp написав:
Щось мені Моно сьогодні розщедрився, підняв майже вдвічі ліміт на розстрочку. Правда, я нею взагалі не користуюся. Мабуть, перед святами, щоб ввести у спокусу
Ага, и мне 10к накинули, что в прошлый "аукцион щедрости" забрали.
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maxim2014
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Додано: П'ят 25 тра, 2018 17:36
asp написав:
Щось мені Моно сьогодні розщедрився, підняв майже вдвічі ліміт на розстрочку. Правда, я нею взагалі не користуюся. Мабуть, перед святами, щоб ввести у спокусу
Тоже накинули.
Не выгодно,я бы пользовался, но дороговато.
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mihasik
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Додано: П'ят 25 тра, 2018 17:37
maxim2014 написав:
mihasik написав:ТАС у Моно в партнерах на пополнение без комиссии, только через терминал и кассу? Как насчёт переводов онлайн, с Таси на моню,стандартные комиссии?
Зачем изобретать велосипед если все прекрасно (быстро и бесплатно) пополняется через приложение мони?
С ТАСа не снимет комис? С приватовской через моню снимается.
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mihasik
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Додано: П'ят 25 тра, 2018 17:51
mihasik написав: maxim2014 написав:
mihasik написав:ТАС у Моно в партнерах на пополнение без комиссии, только через терминал и кассу? Как насчёт переводов онлайн, с Таси на моню,стандартные комиссии?
Зачем изобретать велосипед если все прекрасно (быстро и бесплатно) пополняется через приложение мони?
С ТАСа не снимет комис? С приватовской через моню снимается.
та тож не моня снимает, а приват) судя по тарифам пластинки, тас за перевод не берет, но логичнее уточнить на ветке таса
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Bosstone
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