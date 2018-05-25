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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 25 тра, 2018 16:26
Щось мені Моно сьогодні розщедрився, підняв майже вдвічі ліміт на розстрочку. Правда, я нею взагалі не користуюся. Мабуть, перед святами, щоб ввести у спокусу
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asp
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Додано: П'ят 25 тра, 2018 16:30
asp написав:
Щось мені Моно сьогодні розщедрився, підняв майже вдвічі ліміт на розстрочку. Правда, я нею взагалі не користуюся. Мабуть, перед святами, щоб ввести у спокусу
Ага, и мне 10к накинули, что в прошлый "аукцион щедрости" забрали.
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maxim2014
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Додано: П'ят 25 тра, 2018 17:36
asp написав:
Щось мені Моно сьогодні розщедрився, підняв майже вдвічі ліміт на розстрочку. Правда, я нею взагалі не користуюся. Мабуть, перед святами, щоб ввести у спокусу
Тоже накинули.
Не выгодно,я бы пользовался, но дороговато.
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mihasik
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Додано: П'ят 25 тра, 2018 17:37
maxim2014 написав:
mihasik написав:ТАС у Моно в партнерах на пополнение без комиссии, только через терминал и кассу? Как насчёт переводов онлайн, с Таси на моню,стандартные комиссии?
Зачем изобретать велосипед если все прекрасно (быстро и бесплатно) пополняется через приложение мони?
С ТАСа не снимет комис? С приватовской через моню снимается.
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mihasik
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Додано: П'ят 25 тра, 2018 17:51
mihasik написав: maxim2014 написав:
mihasik написав:ТАС у Моно в партнерах на пополнение без комиссии, только через терминал и кассу? Как насчёт переводов онлайн, с Таси на моню,стандартные комиссии?
Зачем изобретать велосипед если все прекрасно (быстро и бесплатно) пополняется через приложение мони?
С ТАСа не снимет комис? С приватовской через моню снимается.
та тож не моня снимает, а приват) судя по тарифам пластинки, тас за перевод не берет, но логичнее уточнить на ветке таса
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Bosstone
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Додано: П'ят 25 тра, 2018 19:14
nuwanda написав:
Інкогніто
Спасибо, интересует также мсс в случае покупки в интернет магазине
Вы и правда не знаете, как узнать мсс в течение 1 мин.?
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guntherhouse777
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Додано: П'ят 25 тра, 2018 19:34
Позвонить на горячку? Могут не ответить. Узнаю у Аллы через 2 дня.
А как узнать МСс через минуту?
[quote="guntherhouse7
Вы и правда не знаете, как узнать мсс в течение 1 мин.?[/quote]
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lel
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Додано: П'ят 25 тра, 2018 19:36
Заплатить 1 грн и посмотреть в Моне категорию? Но это же не МСС.
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lel
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Додано: П'ят 25 тра, 2018 20:08
А когда в Моне заходят СЄП, сегодня в районе 11 отправил из Привата СЄП - до сих пор нет, и похоже зайдет уже только во вторник а о и среду
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Diablo1977
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Додано: П'ят 25 тра, 2018 20:12
Diablo1977 написав:
А когда в Моне заходят СЄП, сегодня в районе 11 отправил из Привата СЄП - до сих пор нет, и похоже зайдет уже только во вторник а о и среду
Он же из Привата уйдёт только завтра, вот завтра и ждите...
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Mathias
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