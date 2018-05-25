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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 667668669670>
Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 16:26

Щось мені Моно сьогодні розщедрився, підняв майже вдвічі ліміт на розстрочку. Правда, я нею взагалі не користуюся. Мабуть, перед святами, щоб ввести у спокусу :D
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asp
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 16:30

  asp написав:Щось мені Моно сьогодні розщедрився, підняв майже вдвічі ліміт на розстрочку. Правда, я нею взагалі не користуюся. Мабуть, перед святами, щоб ввести у спокусу :D

Ага, и мне 10к накинули, что в прошлый "аукцион щедрости" забрали.
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 17:36

  asp написав:Щось мені Моно сьогодні розщедрився, підняв майже вдвічі ліміт на розстрочку. Правда, я нею взагалі не користуюся. Мабуть, перед святами, щоб ввести у спокусу :D

Тоже накинули.
Не выгодно,я бы пользовался, но дороговато.
mihasik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 17:37

  maxim2014 написав:
mihasik написав:ТАС у Моно в партнерах на пополнение без комиссии, только через терминал и кассу? Как насчёт переводов онлайн, с Таси на моню,стандартные комиссии?

Зачем изобретать велосипед если все прекрасно (быстро и бесплатно) пополняется через приложение мони?

С ТАСа не снимет комис? С приватовской через моню снимается.
mihasik
 
Повідомлень: 323
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 17:51

  mihasik написав:
  maxim2014 написав:
mihasik написав:ТАС у Моно в партнерах на пополнение без комиссии, только через терминал и кассу? Как насчёт переводов онлайн, с Таси на моню,стандартные комиссии?

Зачем изобретать велосипед если все прекрасно (быстро и бесплатно) пополняется через приложение мони?

С ТАСа не снимет комис? С приватовской через моню снимается.

та тож не моня снимает, а приват) судя по тарифам пластинки, тас за перевод не берет, но логичнее уточнить на ветке таса
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 19:14

  nuwanda написав:Інкогніто
Спасибо, интересует также мсс в случае покупки в интернет магазине

Вы и правда не знаете, как узнать мсс в течение 1 мин.?
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 19:34

Re: Monobank

Позвонить на горячку? Могут не ответить. Узнаю у Аллы через 2 дня.
А как узнать МСс через минуту?
[quote="guntherhouse7
Вы и правда не знаете, как узнать мсс в течение 1 мин.?[/quote]
lel
 
Повідомлень: 1596
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 19:36

Re: Monobank

Заплатить 1 грн и посмотреть в Моне категорию? Но это же не МСС.
lel
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 20:08

А когда в Моне заходят СЄП, сегодня в районе 11 отправил из Привата СЄП - до сих пор нет, и похоже зайдет уже только во вторник а о и среду :(
Diablo1977
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 20:12

Re: Monobank

Diablo1977 написав:А когда в Моне заходят СЄП, сегодня в районе 11 отправил из Привата СЄП - до сих пор нет, и похоже зайдет уже только во вторник а о и среду :(


Он же из Привата уйдёт только завтра, вот завтра и ждите...
Mathias
 
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