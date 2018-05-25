RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 667668669670
Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 20:12

Re: Monobank

mihasik написав:
  asp написав:Щось мені Моно сьогодні розщедрився, підняв майже вдвічі ліміт на розстрочку. Правда, я нею взагалі не користуюся. Мабуть, перед святами, щоб ввести у спокусу :D

Тоже накинули.
Не выгодно,я бы пользовался, но дороговато.

Вот если была бы досрочка нормальная - было бы огонь - а так - совсем неинтересно получается :/
maxim2014
 
Повідомлень: 1202
З нами з: 19.09.14
Подякував: 142 раз.
Подякували: 103 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 20:15

Re: Monobank

gunterhouse
Не знаю, иначе не спрашивал бы.
Вы можете ответить по сути?
nuwanda
 
Повідомлень: 12
З нами з: 06.11.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 667668669670
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: BBC, greenozon, mephala, mihasik, Surferlox і 9 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.