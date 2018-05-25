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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 25 тра, 2018 20:12
mihasik написав: asp написав:
Щось мені Моно сьогодні розщедрився, підняв майже вдвічі ліміт на розстрочку. Правда, я нею взагалі не користуюся. Мабуть, перед святами, щоб ввести у спокусу
Тоже накинули.
Не выгодно,я бы пользовался, но дороговато.
Вот если была бы досрочка нормальная - было бы огонь - а так - совсем неинтересно получается :/
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Додано: П'ят 25 тра, 2018 20:15
gunterhouse
Не знаю, иначе не спрашивал бы.
Вы можете ответить по сути?
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nuwanda
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Додано: Суб 26 тра, 2018 07:20
nuwanda написав:
gunterhouse
Не знаю, иначе не спрашивал бы.
Вы можете ответить по сути?
Просто страниц 10 назад эта тема обмусоливалась.
Ответил Вам в лс.
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