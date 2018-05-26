Вот если была бы досрочка нормальная - было бы огонь - а так - совсем неинтересно получается :/
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 25 тра, 2018 20:12
Re: Monobank
Вот если была бы досрочка нормальная - было бы огонь - а так - совсем неинтересно получается :/
Додано: П'ят 25 тра, 2018 20:15
Re: Monobank
gunterhouse
Не знаю, иначе не спрашивал бы.
Вы можете ответить по сути?
Додано: Суб 26 тра, 2018 07:20
Додано: Суб 26 тра, 2018 22:41
колеги!
яка мінімальна версія Андріда потрібна щоб проставити моно-клієнт?
+50грн !
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Додано: Суб 26 тра, 2018 23:08
Требуемая версия Android
4.4 и выше
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 27 тра, 2018 17:17
Re: Monobank
При кредит.лимите в 1000грн, дали лимит на рассрочку 5т.грн. Смысл? Как им пользоваться? Внести своих 5, чтоб взять рассрочку под 1,9% в мес. Смешные...
Додано: Нед 27 тра, 2018 17:40
Не стоит говорить про смех, если не поняли суть вопроса... В вашем случае можно купить в кредит на 6000 грн. сразу. Из них 5000 в рассрочку.
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