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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 25 тра, 2018 20:12
mihasik написав: asp написав:
Щось мені Моно сьогодні розщедрився, підняв майже вдвічі ліміт на розстрочку. Правда, я нею взагалі не користуюся. Мабуть, перед святами, щоб ввести у спокусу
Тоже накинули.
Не выгодно,я бы пользовался, но дороговато.
Вот если была бы досрочка нормальная - было бы огонь - а так - совсем неинтересно получается :/
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Додано: П'ят 25 тра, 2018 20:15
gunterhouse
Не знаю, иначе не спрашивал бы.
Вы можете ответить по сути?
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nuwanda
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Додано: Суб 26 тра, 2018 07:20
nuwanda написав:
gunterhouse
Не знаю, иначе не спрашивал бы.
Вы можете ответить по сути?
Просто страниц 10 назад эта тема обмусоливалась.
Ответил Вам в лс.
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guntherhouse777
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Додано: Суб 26 тра, 2018 22:41
колеги!
яка мінімальна версія Андріда потрібна щоб проставити моно-клієнт?
+50грн !
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greenozon
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Додано: Суб 26 тра, 2018 23:08
greenozon написав:
колеги!
яка мінімальна версія Андріда потрібна щоб проставити моно-клієнт?
Требуемая версия Android
4.4 и выше
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Нед 27 тра, 2018 17:17
При кредит.лимите в 1000грн, дали лимит на рассрочку 5т.грн. Смысл? Как им пользоваться? Внести своих 5, чтоб взять рассрочку под 1,9% в мес. Смешные...
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mihasik
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Додано: Нед 27 тра, 2018 17:40
mihasik написав:
При кредит.лимите в 1000грн, дали лимит на рассрочку 5т.грн. Смысл? Как им пользоваться? Внести своих 5, чтоб взять рассрочку под 1,9% в мес. Смешные...
Не стоит говорить про смех, если не поняли суть вопроса... В вашем случае можно купить в кредит на 6000 грн. сразу. Из них 5000 в рассрочку.
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Vorlon
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Додано: Нед 27 тра, 2018 18:45
Vorlon написав: mihasik написав:
При кредит.лимите в 1000грн, дали лимит на рассрочку 5т.грн. Смысл? Как им пользоваться? Внести своих 5, чтоб взять рассрочку под 1,9% в мес. Смешные...
Не стоит говорить про смех, если не поняли суть вопроса... В вашем случае можно купить в кредит на 6000 грн. сразу. Из них 5000 в рассрочку.
Как я куплю,карта не прокатится, мало денег. Или заранее как~то можно? Пользоваться не буду,просто интересно.
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mihasik
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Додано: Нед 27 тра, 2018 18:52
mihasik написав: Vorlon написав: mihasik написав:
При кредит.лимите в 1000грн, дали лимит на рассрочку 5т.грн. Смысл? Как им пользоваться? Внести своих 5, чтоб взять рассрочку под 1,9% в мес. Смешные...
Не стоит говорить про смех, если не поняли суть вопроса... В вашем случае можно купить в кредит на 6000 грн. сразу. Из них 5000 в рассрочку.
Как я куплю,карта не прокатится, мало денег. Или заранее как~то можно? Пользоваться не буду,просто интересно.
при оформлении заявки на рассрочку у вас будет доступно 6000 на следующую первую покупку
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Додано: Вів 29 тра, 2018 15:55
Таки спортивному депозиту быть. В июне. Интересно как будут наказывать тех, кто будет пытаться что-то промутить
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