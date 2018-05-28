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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 668669670671>
Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 20:12

Re: Monobank

mihasik написав:
  asp написав:Щось мені Моно сьогодні розщедрився, підняв майже вдвічі ліміт на розстрочку. Правда, я нею взагалі не користуюся. Мабуть, перед святами, щоб ввести у спокусу :D

Тоже накинули.
Не выгодно,я бы пользовался, но дороговато.

Вот если была бы досрочка нормальная - было бы огонь - а так - совсем неинтересно получается :/
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 20:15

Re: Monobank

gunterhouse
Не знаю, иначе не спрашивал бы.
Вы можете ответить по сути?
nuwanda
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 07:20

  nuwanda написав:gunterhouse
Не знаю, иначе не спрашивал бы.
Вы можете ответить по сути?

Просто страниц 10 назад эта тема обмусоливалась.
Ответил Вам в лс.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 22:41

колеги!
яка мінімальна версія Андріда потрібна щоб проставити моно-клієнт?
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 23:08

  greenozon написав:колеги!
яка мінімальна версія Андріда потрібна щоб проставити моно-клієнт?

Требуемая версия Android
4.4 и выше
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 17:17

Re: Monobank

При кредит.лимите в 1000грн, дали лимит на рассрочку 5т.грн. Смысл? Как им пользоваться? Внести своих 5, чтоб взять рассрочку под 1,9% в мес. Смешные...
mihasik
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 17:40

  mihasik написав:При кредит.лимите в 1000грн, дали лимит на рассрочку 5т.грн. Смысл? Как им пользоваться? Внести своих 5, чтоб взять рассрочку под 1,9% в мес. Смешные...

Не стоит говорить про смех, если не поняли суть вопроса... В вашем случае можно купить в кредит на 6000 грн. сразу. Из них 5000 в рассрочку.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 18:45

  Vorlon написав:
  mihasik написав:При кредит.лимите в 1000грн, дали лимит на рассрочку 5т.грн. Смысл? Как им пользоваться? Внести своих 5, чтоб взять рассрочку под 1,9% в мес. Смешные...

Не стоит говорить про смех, если не поняли суть вопроса... В вашем случае можно купить в кредит на 6000 грн. сразу. Из них 5000 в рассрочку.

Как я куплю,карта не прокатится, мало денег. Или заранее как~то можно? Пользоваться не буду,просто интересно.
mihasik
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 18:52

  mihasik написав:
  Vorlon написав:
  mihasik написав:При кредит.лимите в 1000грн, дали лимит на рассрочку 5т.грн. Смысл? Как им пользоваться? Внести своих 5, чтоб взять рассрочку под 1,9% в мес. Смешные...

Не стоит говорить про смех, если не поняли суть вопроса... В вашем случае можно купить в кредит на 6000 грн. сразу. Из них 5000 в рассрочку.

Как я куплю,карта не прокатится, мало денег. Или заранее как~то можно? Пользоваться не буду,просто интересно.

при оформлении заявки на рассрочку у вас будет доступно 6000 на следующую первую покупку
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 15:55

Таки спортивному депозиту быть. В июне. Интересно как будут наказывать тех, кто будет пытаться что-то промутить :lol:
nickvp
 
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