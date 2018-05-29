Вішати 9-ки, відправляти на фін. мон., конфіскувати на корись казино.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 29 тра, 2018 16:00
Вішати 9-ки, відправляти на фін. мон., конфіскувати на корись казино.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Вів 29 тра, 2018 16:13
Ради чего? Там если даже будет 20 грязными, так не сразу, а типа по нарастающей. Хорошо если, в итоге, выйдут на те же 14% безналоговых, что уже есть в Привате.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
Додано: Вів 29 тра, 2018 16:15
Все залежить від прОцента.
Додано: Вів 29 тра, 2018 16:16
Ну, пока что, для банков категории "универсал" процент далек от максимального.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
Додано: Вів 29 тра, 2018 17:34
Додано: Вів 29 тра, 2018 17:54
Re: Monobank
Маркетинговый ход конечно так себе - минимум пол года никуда не ездить (или делать это с геморроем), не болеть, все время следить за батарейкой и зарядом или ещё что то...
и все это за какие то жалкие + 2-3% за депо, тоесть максимум 400 грн дополнительно в месяц....
ну даже не знаю кто на такое позарится, и сколько из этих кто то дойдут к финишу с наваром
Додано: Вів 29 тра, 2018 18:25
Stringer дык дело ж не в этом.... зато теперь они смогут утверждать, что у них депо до 20% годовых ))
Додано: Вів 29 тра, 2018 19:31
А что, есть какая то новая инфо о спорт.депо? Кроме той, что он будет с июня и по 20% на три месяца.
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