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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 669670671672>
Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 16:00

  nickvp написав:Таки спортивному депозиту быть. В июне. Интересно как будут наказывать тех, кто будет пытаться что-то промутить :lol:

Вішати 9-ки, відправляти на фін. мон., конфіскувати на корись казино.
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 16:13

  nickvp написав:Таки спортивному депозиту быть. В июне. Интересно как будут наказывать тех, кто будет пытаться что-то промутить :lol:

Ради чего? Там если даже будет 20 грязными, так не сразу, а типа по нарастающей. Хорошо если, в итоге, выйдут на те же 14% безналоговых, что уже есть в Привате.
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wig
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 16:15

  wig написав:
  nickvp написав:Таки спортивному депозиту быть. В июне. Интересно как будут наказывать тех, кто будет пытаться что-то промутить :lol:

Ради чего? Там если даже будет 20 грязными, так не сразу, а типа по нарастающей. Хорошо если, в итоге, выйдут на те же 14% безналоговых, что уже есть в Привате.

Все залежить від прОцента. :wink:
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 16:16

  Квесторе_поверніться написав:Все залежить від прОцента.

Ну, пока что, для банков категории "универсал" процент далек от максимального.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 17:34

  wig написав:Там если даже будет 20 грязными, так не сразу, а типа по нарастающей. Хорошо если, в итоге, выйдут на те же 14% безналоговых, что уже есть в Привате.

Долго придумывали? Пожалуйста, цитаты про нарастающий и 14% безналоговых. Иначе незачем писать такое...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 17:54

Re: Monobank

Маркетинговый ход конечно так себе - минимум пол года никуда не ездить (или делать это с геморроем), не болеть, все время следить за батарейкой и зарядом или ещё что то...
и все это за какие то жалкие + 2-3% за депо, тоесть максимум 400 грн дополнительно в месяц....
ну даже не знаю кто на такое позарится, и сколько из этих кто то дойдут к финишу с наваром
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 18:25

Stringer дык дело ж не в этом.... зато теперь они смогут утверждать, что у них депо до 20% годовых ))
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 19:31

А что, есть какая то новая инфо о спорт.депо? Кроме той, что он будет с июня и по 20% на три месяца.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 19:42

  guntherhouse777 написав:А что, есть какая то новая инфо о спорт.депо? Кроме той, что он будет с июня и по 20% на три месяца.

А Моня будет выдавать NFC-браслетик открывшему этот депозит? 8) :lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 20:11

  clientage написав:
  guntherhouse777 написав:А что, есть какая то новая инфо о спорт.депо? Кроме той, что он будет с июня и по 20% на три месяца.

А Моня будет выдавать NFC-браслетик открывшему этот депозит? 8) :lol: :lol:

Не, этим смартфоны
guntherhouse777
 
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