GPS
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 29 тра, 2018 20:15
GPS
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Вів 29 тра, 2018 20:30
Там 10К шагов по условию? Это дето кругов 15 по школьному стадиону, думаю с соседским терьером таки договориться, хай круги наматывает с браслетиком
... делайте хоть что-нибудь!
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