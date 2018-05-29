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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 669670671672
Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 20:15

  clientage написав:
  guntherhouse777 написав:А что, есть какая то новая инфо о спорт.депо? Кроме той, что он будет с июня и по 20% на три месяца.

А Моня будет выдавать NFC-браслетик открывшему этот депозит? 8) :lol: :lol:

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klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 20:30

  klug написав:
  clientage написав:
  guntherhouse777 написав:А что, есть какая то новая инфо о спорт.депо? Кроме той, что он будет с июня и по 20% на три месяца.

А Моня будет выдавать NFC-браслетик открывшему этот депозит? 8) :lol: :lol:

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Там 10К шагов по условию? Это дето кругов 15 по школьному стадиону, думаю с соседским терьером таки договориться, хай круги наматывает с браслетиком :mrgreen: :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 21:07

Пророкую сервіс вигулу смартфонів.
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klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 21:11

  klug написав:Пророкую сервіс вигулу смартфонів.

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Bosstone
 
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після хайпу зазвичай іде скам...
до чого це?
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 21:19

А шо - кто-то сомневается, что будут жульничать ?
Неужели Горох живёт в каких-то розовых облаках и не понимает, что если банк толкает клиента на накрутки - тот таки будет накручивать ?
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 23:15

  mustbe написав:А шо - кто-то сомневается, что будут жульничать ?
Неужели Горох живёт в каких-то розовых облаках и не понимает, что если банк толкает клиента на накрутки - тот таки будет накручивать ?
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Bosstone
 
Повідомлень: 667
З нами з: 21.04.10
Подякував: 528 раз.
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  #<1 ... 669670671672
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