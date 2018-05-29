Не, этим смартфоны
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 29 тра, 2018 20:11
Додано: Вів 29 тра, 2018 20:15
GPS
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Вів 29 тра, 2018 20:30
Там 10К шагов по условию? Это дето кругов 15 по школьному стадиону, думаю с соседским терьером таки договориться, хай круги наматывает с браслетиком
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 29 тра, 2018 21:07
Пророкую сервіс вигулу смартфонів.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Вів 29 тра, 2018 21:15
після хайпу зазвичай іде скам...
до чого це?
+50грн !
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Додано: Вів 29 тра, 2018 21:19
А шо - кто-то сомневается, что будут жульничать ?
Неужели Горох живёт в каких-то розовых облаках и не понимает, что если банк толкает клиента на накрутки - тот таки будет накручивать ?
Додано: Вів 29 тра, 2018 23:15
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