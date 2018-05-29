RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 670671672673
Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 09:59

Акція реально працює - знайомий показував на своєму телефоні що піднімає до 500 грн по ній в місяць
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2098
З нами з: 01.06.14
Подякував: 162 раз.
Подякували: 58 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 10:34

  Haza написав:Є офіційні умови програми винагороди за запрошення друга?

Умови
2. Види бонусів
...
2.5. “Кешбек від Банку” є окремою категорією бонусів, які нараховуються у разі:
...
- укладання з Банком Договору новим Клієнтом, який отримав запрошення від іншого Клієнта;
- надання запрошення Клієнтом іншій фізичній особі, яка ним скористалася та уклала Договір з Банком.
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1244
З нами з: 18.09.13
Подякував: 271 раз.
Подякували: 213 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 11:28

А як трактувати умову "уклала Договір з Банком"? Це момент підписання договору в момент отримання карти чи реєстрації в системі (через аплікуху надіслати паспортні дані і т. д)
А то банк жметься виплати бонус за клієнта, який зареєструвався (надіслав документи) в 2017 році, але карту не отримав. Потім заново по посиланню встановив програму, замовив карту і нещодавно її отримав, підписавши договір в момент отримання карти.
Haza
Аватар користувача
3

 
Повідомлень: 3083
З нами з: 30.10.07
Подякував: 216 раз.
Подякували: 519 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 670671672673
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Банк Конкорд, Asdушный, karkar, romanauscas і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (6723)
30.05.2018 12:28
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.