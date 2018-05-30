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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 30 тра, 2018 09:59
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Додано: Сер 30 тра, 2018 10:34
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Додано: Сер 30 тра, 2018 11:28
А як трактувати умову "уклала Договір з Банком"? Це момент підписання договору в момент отримання карти чи реєстрації в системі (через аплікуху надіслати паспортні дані і т. д)
А то банк жметься виплати бонус за клієнта, який зареєструвався (надіслав документи) в 2017 році, але карту не отримав. Потім заново по посиланню встановив програму, замовив карту і нещодавно її отримав, підписавши договір в момент отримання карти.
Додано: Сер 30 тра, 2018 12:42
Re: Monobank
Правильно жметься, якщо номер телефону і фіо співпадають зі старими даними.
Додано: Сер 30 тра, 2018 12:52
Додано: Сер 30 тра, 2018 14:40
Re: Monobank
Додано: Сер 30 тра, 2018 16:28
В Умовах і правилах банку немає жодних слів, які б могли підтвердити Ваше припущення. Тому відмова Банку ні на що не опирається.
Додано: Сер 30 тра, 2018 16:57
С реферальной программой какая-то хня творится.
У меня только первая ссылка сработала нормально. И вторая и третья - автоматическое начисление не работает. Коллеги ставят через ссылку, а статистика не отображает этого. По второй начислили вручную. Третья в процессе расследования. Думаю забить на эту реферальную программу, которая работает через такую опу.
Сначала рассказывать как все класно, а потом первое же обещание приходится через поддержку выбивать - нафуйнафуй... Стыдно коллегам в глаза смотреть после этого.
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