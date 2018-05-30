2. Види бонусів ... 2.5. “Кешбек від Банку” є окремою категорією бонусів, які нараховуються у разі: ... - укладання з Банком Договору новим Клієнтом, який отримав запрошення від іншого Клієнта; - надання запрошення Клієнтом іншій фізичній особі, яка ним скористалася та уклала Договір з Банком.
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А як трактувати умову "уклала Договір з Банком"? Це момент підписання договору в момент отримання карти чи реєстрації в системі (через аплікуху надіслати паспортні дані і т. д) А то банк жметься виплати бонус за клієнта, який зареєструвався (надіслав документи) в 2017 році, але карту не отримав. Потім заново по посиланню встановив програму, замовив карту і нещодавно її отримав, підписавши договір в момент отримання карти.
Haza написав:В Умовах і правилах банку немає жодних слів, які б могли підтвердити Ваше припущення. Тому відмова Банку ні на що не опирається.
С реферальной программой какая-то хня творится. У меня только первая ссылка сработала нормально. И вторая и третья - автоматическое начисление не работает. Коллеги ставят через ссылку, а статистика не отображает этого. По второй начислили вручную. Третья в процессе расследования. Думаю забить на эту реферальную программу, которая работает через такую опу.
Сначала рассказывать как все класно, а потом первое же обещание приходится через поддержку выбивать - нафуйнафуй... Стыдно коллегам в глаза смотреть после этого.
Haza написав:А як трактувати умову "уклала Договір з Банком"? Це момент підписання договору в момент отримання карти чи реєстрації в системі (через аплікуху надіслати паспортні дані і т. д) А то банк жметься виплати бонус за клієнта, який зареєструвався (надіслав документи) в 2017 році, але карту не отримав. Потім заново по посиланню встановив програму, замовив карту і нещодавно її отримав, підписавши договір в момент отримання карти.