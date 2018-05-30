|
|
Monobank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 30 тра, 2018 21:05
Haza написав:
Кишмиш виплатили
і як ви їх тойво, до стінки?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 2109
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 162 раз.
- Подякували: 58 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 31 тра, 2018 04:08
yama написав:Bosstone
не понятно к какой классике ?
к нынешней - срочный деп без пополнения и досрочки
-
Bosstone
-
-
- Повідомлень: 669
- З нами з: 21.04.10
- Подякував: 528 раз.
- Подякували: 51 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 31 тра, 2018 04:26
Haza написав: Lazer88 написав:
В базі вже є запис з 2017 року.
В Умовах і правилах банку немає жодних слів, які б могли підтвердити Ваше припущення. Тому відмова Банку ні на що не опирається.
моня эти подробности в уип не описывает. только в чаво
-
Bosstone
-
-
- Повідомлень: 669
- З нами з: 21.04.10
- Подякував: 528 раз.
- Подякували: 51 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему