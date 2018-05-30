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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 671672673674
Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 21:05

Re: Monobank

  Haza написав:Кишмиш виплатили


і як ви їх тойво, до стінки? :)
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 04:08

  yama написав:Bosstone не понятно к какой классике ?

к нынешней - срочный деп без пополнения и досрочки
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 04:26

  Haza написав:
  Lazer88 написав:В базі вже є запис з 2017 року.

В Умовах і правилах банку немає жодних слів, які б могли підтвердити Ваше припущення. Тому відмова Банку ні на що не опирається.

моня эти подробности в уип не описывает. только в чаво
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Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 07:19

  greenozon написав:
  Haza написав:Кишмиш виплатили


і як ви їх тойво, до стінки? :)

Та особливо ніяк. Моє питання передали у відповідний підрозділ для розгляду. Обіцяли на протязі доби передзвонити, але через кілька годин прийшов кешбек.
Haza
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 12:37

Re: Monobank

Коллеги, а если пополнять по СЭПу 2-часовым поездом из Аллы или 3-часовым из Ощада, то зайдет сегодня пополняшка на Моню?
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
pharus
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 12:42

  pharus написав:Коллеги, а если пополнять по СЭПу 2-часовым поездом из Аллы или 3-часовым из Ощада, то зайдет сегодня пополняшка на Моню?

Да. И Ощад сразу отправляет
А р2р Монькиным чо не хотите?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 12:49

  clientage написав:
  pharus написав:Коллеги, а если пополнять по СЭПу 2-часовым поездом из Аллы или 3-часовым из Ощада, то зайдет сегодня пополняшка на Моню?

Да. И Ощад сразу отправляет
А р2р Монькиным чо не хотите?
А он уйдет без комиса с обычных карт? "Моя картка" в Ощаде и Комфорт погорельский в Альфе
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
pharus
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