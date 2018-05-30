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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 30 тра, 2018 21:05
Haza написав:
Кишмиш виплатили
і як ви їх тойво, до стінки?
+50грн !
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greenozon
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Додано: Чет 31 тра, 2018 04:08
yama написав:Bosstone
не понятно к какой классике ?
к нынешней - срочный деп без пополнения и досрочки
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Додано: Чет 31 тра, 2018 04:26
Haza написав: Lazer88 написав:
В базі вже є запис з 2017 року.
В Умовах і правилах банку немає жодних слів, які б могли підтвердити Ваше припущення. Тому відмова Банку ні на що не опирається.
моня эти подробности в уип не описывает. только в чаво
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Bosstone
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Додано: Чет 31 тра, 2018 07:19
greenozon написав: Haza написав:
Кишмиш виплатили
і як ви їх тойво, до стінки?
Та особливо ніяк. Моє питання передали у відповідний підрозділ для розгляду. Обіцяли на протязі доби передзвонити, але через кілька годин прийшов кешбек.
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Haza
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Додано: Чет 31 тра, 2018 12:37
Коллеги, а если пополнять по СЭПу 2-часовым поездом из Аллы или 3-часовым из Ощада, то зайдет сегодня пополняшка на Моню?
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
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pharus
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Додано: Чет 31 тра, 2018 12:42
pharus написав:
Коллеги, а если пополнять по СЭПу 2-часовым поездом из Аллы или 3-часовым из Ощада, то зайдет сегодня пополняшка на Моню?
Да. И Ощад сразу отправляет
А р2р Монькиным чо не хотите?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 31 тра, 2018 12:49
clientage написав: pharus написав:
Коллеги, а если пополнять по СЭПу 2-часовым поездом из Аллы или 3-часовым из Ощада, то зайдет сегодня пополняшка на Моню?
Да. И Ощад сразу отправляет
А р2р Монькиным чо не хотите?
А он уйдет без комиса с обычных карт? "Моя картка" в Ощаде и Комфорт погорельский в Альфе
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
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pharus
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