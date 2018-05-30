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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 673674675676>
Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 13:16

  Stringer написав:
  pharus написав:Коллеги, а если пополнять по СЭПу 2-часовым поездом из Аллы или 3-часовым из Ощада, то зайдет сегодня пополняшка на Моню?

зайти то зайдёт, но могут зачислить после 19-00 - я уже один раз так нарвался

Мне обещали р2р провести до 23:55 текущим днём :)
А седня у меня дедлайн по продуктам, а там КБ 4%. Нее, я не смогу пройти мимо. хай Моня ждет от меня р2р-пополняху после 20:00 :lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 13:30

dezo

Попросите друга обратится к нам в поддержку viber, telegram, messenger, проверим ситуацию, которая сложилась.
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 13:32

Кстати, пробовал я эту месендгер-поддержку, полный шлак. Начинают грузить какой-то привязкой, иначе не общаются. Проще позвонить.
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wig
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 13:43

  clientage написав:
  Stringer написав:
  pharus написав:Коллеги, а если пополнять по СЭПу 2-часовым поездом из Аллы или 3-часовым из Ощада, то зайдет сегодня пополняшка на Моню?

зайти то зайдёт, но могут зачислить после 19-00 - я уже один раз так нарвался

Мне обещали р2р провести до 23:55 текущим днём :)
А седня у меня дедлайн по продуктам, а там КБ 4%. Нее, я не смогу пройти мимо. хай Моня ждет от меня р2р-пополняху после 20:00 :lol: :lol:

Они какие странные - бесплатный для них сэп задерживают зачисление, тем самым стимулируя использовать платный для них п2п
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 13:45

  Stringer написав:
  pharus написав:Коллеги, а если пополнять по СЭПу 2-часовым поездом из Аллы или 3-часовым из Ощада, то зайдет сегодня пополняшка на Моню?

зайти то зайдёт, но могут зачислить после 19-00 - я уже один раз так нарвался
А что тогда, пробежка к Айбоксу? Писали раньше, что моментально заходит с Айбокса
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
pharus
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 13:48

  pharus написав:
  Stringer написав:
  pharus написав:Коллеги, а если пополнять по СЭПу 2-часовым поездом из Аллы или 3-часовым из Ощада, то зайдет сегодня пополняшка на Моню?

зайти то зайдёт, но могут зачислить после 19-00 - я уже один раз так нарвался
А что тогда, пробежка к Айбоксу? Писали раньше, что моментально заходит с Айбокса

Не надо никуда бежать, из приложения мони - п2п заходит мгновенно и без комиссии с любых дебеток (кроме приватбанка)
правда моня тоже усложнил жизнь - теперь просто в два касания не получается... ну разве у кого сививи карт в виде татух на руках :mrgreen:
Востаннє редагувалось Stringer в Чет 31 тра, 2018 13:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 13:49

  Stringer написав:
  Stringer написав:
  pharus написав:Коллеги, а если пополнять по СЭПу 2-часовым поездом из Аллы или 3-часовым из Ощада, то зайдет сегодня пополняшка на Моню?

зайти то зайдёт, но могут зачислить после 19-00 - я уже один раз так нарвался

Они какие странные - бесплатный для них сэп задерживают зачисление, тем самым стимулируя использовать платный для них п2п

Може тогда то Алка химичила. Она одно время задерживала отправку, типа обеденные дето ближе к 16:00 уходили :evil: А щас конец мес, тож возможен критич. дн. для СЭПа :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 13:52

clientage отравлял несколько платежей (собственно потому и на моню решил отправить сэп) - все зашли вовремя, кроме мони
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 13:56

Я СЭП из Привата отправлял в пятницу где-то в районе 11-00, так на Моню зашло аж во вторник в 9 с небольшим (понедельник был выходной). Я понял что в пятницу с Привата ушло иначе оно в 9 не зачислилось, поэтому думаю СЭПом сегодня уже поздновато - можно пролететь лучше p2p.
И кстати в Тас зашло где-то в 15 с небольшим в пятницу
Востаннє редагувалось Diablo1977 в Чет 31 тра, 2018 13:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 13:57

  Stringer написав:clientage отравлял несколько платежей (собственно потому и на моню решил отправить сэп) - все зашли вовремя, кроме мони

А шо ОфпРед скажет? Есть у банки к-л регламент на вход СЭПа?
Ну там типа если до 18:00 постучалось, то железно будет текущим оперднём оприходовано :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 673674675676>
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