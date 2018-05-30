Мне обещали р2р провести до 23:55 текущим днём
А седня у меня дедлайн по продуктам, а там КБ 4%. Нее, я не смогу пройти мимо. хай Моня ждет от меня р2р-пополняху после 20:00
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 31 тра, 2018 13:16
Мне обещали р2р провести до 23:55 текущим днём
А седня у меня дедлайн по продуктам, а там КБ 4%. Нее, я не смогу пройти мимо. хай Моня ждет от меня р2р-пополняху после 20:00
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 31 тра, 2018 13:30
dezo
Попросите друга обратится к нам в поддержку viber, telegram, messenger, проверим ситуацию, которая сложилась.
monobank — перший мобiльний банк
0 800 205 205 (безкоштовно зі стаціонарних)
Додано: Чет 31 тра, 2018 13:32
Кстати, пробовал я эту месендгер-поддержку, полный шлак. Начинают грузить какой-то привязкой, иначе не общаются. Проще позвонить.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
Додано: Чет 31 тра, 2018 13:43
Они какие странные - бесплатный для них сэп задерживают зачисление, тем самым стимулируя использовать платный для них п2п
Додано: Чет 31 тра, 2018 13:45
А что тогда, пробежка к Айбоксу? Писали раньше, что моментально заходит с Айбокса
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
Додано: Чет 31 тра, 2018 13:48
Не надо никуда бежать, из приложения мони - п2п заходит мгновенно и без комиссии с любых дебеток (кроме приватбанка)
правда моня тоже усложнил жизнь - теперь просто в два касания не получается... ну разве у кого сививи карт в виде татух на руках
Востаннє редагувалось Stringer в Чет 31 тра, 2018 13:51, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 31 тра, 2018 13:49
Може тогда то Алка химичила. Она одно время задерживала отправку, типа обеденные дето ближе к 16:00 уходили А щас конец мес, тож возможен критич. дн. для СЭПа
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 31 тра, 2018 13:52
clientage отравлял несколько платежей (собственно потому и на моню решил отправить сэп) - все зашли вовремя, кроме мони
Додано: Чет 31 тра, 2018 13:56
Я СЭП из Привата отправлял в пятницу где-то в районе 11-00, так на Моню зашло аж во вторник в 9 с небольшим (понедельник был выходной). Я понял что в пятницу с Привата ушло иначе оно в 9 не зачислилось, поэтому думаю СЭПом сегодня уже поздновато - можно пролететь лучше p2p.
И кстати в Тас зашло где-то в 15 с небольшим в пятницу
Востаннє редагувалось Diablo1977 в Чет 31 тра, 2018 13:57, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 31 тра, 2018 13:57
А шо ОфпРед скажет? Есть у банки к-л регламент на вход СЭПа?
Ну там типа если до 18:00 постучалось, то железно будет текущим оперднём оприходовано
... делайте хоть что-нибудь!
|