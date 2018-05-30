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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 673674675676
Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 13:58

  Stringer написав:правда моня тоже усложнил жизнь - теперь просто в два касания не получается... ну разве у кого сививи карт в виде татух на руках :mrgreen:

Пополняю регулярко с карты УкрСиба - кроме суммы ничего больше не ввожу.
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 14:03

Re: Monobank

  maxim2014 написав:Пополняю регулярко с карты УкрСиба - кроме суммы ничего больше не ввожу.
+1
Bobb
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 14:07

Почему при переводе с привата на карту монобанка снимает 5 грн?
dezo
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 14:12

  dezo написав:Почему при переводе с привата на карту монобанка снимает 5 грн?

https://privatbank.ua/ru/perevod-na-kar ... ugom-banke
dengon
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 14:27

  dezo написав:Почему при переводе с привата на карту монобанка снимает 5 грн?

жадный приват берет 0,5 % (мин. 5 грн.), но можно по реквизитам счета 3 грн.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 14:31

  clientage написав:
  pharus написав:
  clientage написав:И Ощад сразу отправляет СЭП
А р2р Монькиным чо не хотите?
А он уйдет без комиса с обычных карт?

Без комис. Комис возможен ток с кредиток
Ну и Альфа может не выпустить без отключения проверки ЦВВ :(
Спасибо за науку, р2р с погорельской Альфы работает - ничего отключать не пришось, комис 0 :D
А Ощад может и сразу отправляет, да только не зачислено еще ничего - почти 3 часа уже прошло после отправки по СЭПу, ждёмс
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
pharus
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 14:37

  clientage написав:
  Stringer написав:зайти то зайдёт, но могут зачислить после 19-00 - я уже один раз так нарвался

Мне обещали р2р провести до 23:55 текущим днём :)
А седня у меня дедлайн по продуктам, а там КБ 4%. Нее, я не смогу пройти мимо. хай Моня ждет от меня р2р-пополняху после 20:00 :lol: :lol:
Кстати, про КБ :D Вывел 495 грн грязными, чистыми получилось 398 грн с копейками. Подскажите плз кто знает, лимит на начисление КБ 500 грн в мес грязными или чистыми?
Каков масштаб недополученного майского гешефта? 4 грн или 101 грн?
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
pharus
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 14:40

  pharus написав:
  clientage написав:
  Stringer написав:зайти то зайдёт, но могут зачислить после 19-00 - я уже один раз так нарвался

Мне обещали р2р провести до 23:55 текущим днём :)
А седня у меня дедлайн по продуктам, а там КБ 4%. Нее, я не смогу пройти мимо. хай Моня ждет от меня р2р-пополняху после 20:00 :lol:
Кстати, про КБ :D Вывел 495 грн грязными, чистыми получилось 398 грн с копейками. Подскажите плз кто знает, лимит на начисление КБ 500 грн в мес грязными или чистыми?
Каков масштаб недополученного майского гешефта? 4 грн или 101 грн?

грязными :( Жмотничает Моня :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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