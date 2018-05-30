clientage написав:Мне обещали р2р провести до 23:55 текущим днём А седня у меня дедлайн по продуктам, а там КБ 4%. Нее, я не смогу пройти мимо. хай Моня ждет от меня р2р-пополняху после 20:00
Кстати, про КБ Вывел 495 грн грязными, чистыми получилось 398 грн с копейками. Подскажите плз кто знает, лимит на начисление КБ 500 грн в мес грязными или чистыми? Каков масштаб недополученного майского гешефта? 4 грн или 101 грн?
грязными Жмотничает Моня
Ах так! Всё равно зайду в аптеку доосвою КБ-лимит, под 7% мона еще пару пачек глицинчика форте взять, а то сплошной стресс с этими СЭПами ЗЫ: кстати, зашёл таки на Моню СЭП с Ощада, через 3 часа после отправки
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
pharus написав:Ах так! Всё равно зайду в аптеку доосвою КБ-лимит, под 7% мона еще пару пачек глицинчика форте взять, а то сплошной стресс с этими СЭПами ЗЫ: кстати, зашёл таки на Моню СЭП с Ощада, через 3 часа после отправки
Не переусердствуйте, а то в следующем месяце снизят %% для КБ
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