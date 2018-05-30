Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 31 тра, 2018 14:55
clientage написав: pharus написав: clientage написав:
Мне обещали р2р провести до 23:55 текущим днём
А седня у меня дедлайн по продуктам, а там КБ 4%. Нее, я не смогу пройти мимо. хай Моня ждет от меня р2р-пополняху после 20:00
Кстати, про КБ
Вывел 495 грн грязными, чистыми получилось 398 грн с копейками. Подскажите плз кто знает, лимит на начисление КБ 500 грн в мес грязными или чистыми?
Каков масштаб недополученного майского гешефта? 4 грн или 101 грн?
грязными
Жмотничает Моня
Ах так! Всё равно зайду в аптеку доосвою КБ-лимит, под 7% мона еще пару пачек глицинчика форте взять, а то сплошной стресс с этими СЭПами
ЗЫ: кстати, зашёл таки на Моню СЭП с Ощада, через 3 часа после отправки
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
pharus
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Додано: Чет 31 тра, 2018 14:57
Bobb написав: Stringer написав:
ну а у меня после последнего обновления стало требовать ввод сививи
Годину тому поповнював - досить було обрати карту і ввести суму.
Додатковий даних (cvv, тощо) не запитувало (з Укрсиббанківської карти).
яка версія додатку? у мене 1.14.9-mono, cvv запитує
casper12
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Додано: Чет 31 тра, 2018 14:59
pharus написав:
Ах так! Всё равно зайду в аптеку доосвою КБ-лимит, под 7% мона еще пару пачек глицинчика форте взять, а то сплошной стресс с этими СЭПами
ЗЫ: кстати, зашёл таки на Моню СЭП с Ощада, через 3 часа после отправки
Не переусердствуйте, а то в следующем месяце снизят %% для КБ
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vollena71
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Додано: Чет 31 тра, 2018 15:03
casper12 написав:
яка версія додатку? у мене 1.14.9-mono, cvv запитує
якраз 1.14.9-mono
Bobb
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Додано: Чет 31 тра, 2018 15:12
pharus написав:
ЗЫ: кстати, зашёл таки на Моню СЭП с Ощада, через 3 часа после отправки
Чудово
Однако Моня (с Универом) тож тут не спешит т.к. на их сестричку Таську все доходит в пределах часа
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Чет 31 тра, 2018 15:16
casper12 написав: Bobb написав: Stringer написав:
ну а у меня после последнего обновления стало требовать ввод сививи
Годину тому поповнював - досить було обрати карту і ввести суму.
Додатковий даних (cvv, тощо) не запитувало (з Укрсиббанківської карти).
яка версія додатку? у мене 1.14.9-mono, cvv запитує
У меня с абанка требует ввести свв, а с Аллы не требует
WachtAmRhein
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Додано: Чет 31 тра, 2018 15:38
clientage написав: Stringer написав: clientage
отравлял несколько платежей (собственно потому и на моню решил отправить сэп) - все зашли вовремя, кроме мони
А шо ОфпРед скажет? Есть у банки к-л регламент на вход СЭПа?
Ну там типа если до 18:00 постучалось, то железно будет текущим оперднём оприходовано
Все зависит от банка с которого вы отправили платеж, после зачисления на счет в течении 15 минут сумма поступает на вашу карту
monobank — перший мобiльний банк
0 800 205 205 (безкоштовно зі стаціонарних)
monobank_ua
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Додано: Чет 31 тра, 2018 15:44
Bobb написав: Stringer написав:
ну а у меня после последнего обновления стало требовать ввод сививи
Годину тому поповнював - досить було обрати карту і ввести суму.
Додатковий даних (cvv, тощо) не запитувало (з Укрсиббанківської карти).
І я вчора "дозаправила" Моню з Валі, перед тим з мадмуазель Коко, ніякого cvv не просило. Я на бета версії.
V9RFGEX Получите +50 грн.
«Промо-код» при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозиту»:http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
asp
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Додано: Чет 31 тра, 2018 16:11
monobank_ua написав: clientage написав: Stringer написав: clientage
отравлял несколько платежей (собственно потому и на моню решил отправить сэп) - все зашли вовремя, кроме мони
А шо ОфпРед скажет? Есть у банки к-л регламент на вход СЭПа?
Ну там типа если до 18:00 постучалось, то железно будет текущим оперднём оприходовано
Все зависит от банка с которого вы отправили платеж, после зачисления на счет в течении 15 минут сумма поступает на вашу карту
Плиииз, опердень у вас до скольки, т.е. СЭПы принимаете/зачисляете текущим днем до 18:00 или до 20:00?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Чет 31 тра, 2018 17:02
clientage написав: monobank_ua написав: clientage написав:
А шо ОфпРед скажет? Есть у банки к-л регламент на вход СЭПа?
Ну там типа если до 18:00 постучалось, то железно будет текущим оперднём оприходовано
Все зависит от банка с которого вы отправили платеж, после зачисления на счет в течении 15 минут сумма поступает на вашу карту
Плиииз, опердень у вас до скольки, т.е. СЭПы принимаете/зачисляете текущим днем до 18:00 или до 20:00?
Присоединяюсь к вопросу.
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
pharus
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